- Locotenent Ștefan Acea și Sergent Major Andreea Motrici Ziua Jandarmeriei Romane este marcata in fiecare an la 3 aprilie, reprezentand data la care a fost semnat actul de infiintare a jandarmeriei „Legiuirea pentru reformarea Corpului slujitorilor in jandarmi”, in anul 1850, de catre domnul Moldovei,…

- Scandalul puiului ingalbenit. Daca e galben e mai sanatos? De ce e mai scump? Raspunsul la aceste intrebari l-am cautat astazi in matinalul de la Radio Romania Iași. Dr.ing. Leonard Stafie, reprezentant la Asociația Crescatorilor de Pasari de Carne și Oua din Iași ne-a adus lamuriri in matinal: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2024/03/28-mar-pui-vopsit.mp3

- Unul din 2 copii este in mod repetat victima violenței fizice sau emoționale in școlile din Romania. Proiectele marca Salvați Copiii Romania genereaza schimbarea in școlile de la noi. Cristina Adam, manager de proiecte Salvați Copiii Romania in direct la matinalul de la Radio Romania Iași: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2024/03/25-mar-salvati-copiii.mp3…

- Este luna martie, luna internaționala a trisomiilor, ocazie cu care Asociația Cetațenilor Implicați in Comunitate organizeaza in data de 17 martie 2024, intre orele 16.00-20.30, la Palas, zona Atrium, a IV-a ediție a evenimentului caritabil de dans, „Dance for Trisomy”. Fondator și director de proiecte…

- In luna martie vorbim despre fete, femei și mame! Angela Achiței, președinte la Fundația ”Alaturi de Voi” Romania a fost in direct la matinalul de la Radio Romania Iași: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2024/03/7-mar-angela-achitei.mp3

- Miercuri, 6 martie, la ora 18.30, la Libraria Carturești, Strada Palas 7A, Doina Ruști va susține un atelier public avand ca punct de pornire povestirile din cele mai recente volume ale sale: „Camașa in carouri” și „Depravatul din Gorgani”, aparute la ed. Litera. Alaturi de Doina Ruști se vor afla Emanuela…

- Ziua Brancusi, sarbatorita in fiecare an pe 19 februarie, data aniversarii lui Constantin Brancusi, este celebrata la Iași prin Luna Sculptorilor Romani – LSR (ediția a IV-a), cel mai amplu eveniment din Romania dedicat acestei arte. Complexul Muzeal Național „Moldova” Iași se alatura acestui demers…

- Tu cu cine semeni? Psihoterapeutul Magda Axinte a venit astazi in matinalul de la Radio Romania Iași. Am descoperit impreuna calea spre moștenirea noastra emoționala: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2024/02/2-feb-psihoterapeut.mp3 Detalii eveniment AICI