- Politia federala braziliana a anuntat sambata ca a deschis o ancheta dupa o tentativa de intrare fortata, in zori, in Palatul Alvorada, resedinta oficiala a presedintelui brazilian Lula da Silva.

- Presedintele brazilian, Luiz Inacio Lula da Silva, a acuzat duminica Israelul de „genocid” impotriva palestinienilor in Fasia Gaza si a facut o paralela cu exterminarea evreilor pusa in aplicare de regimul hitlerist, informeaza AFP, transmite AGERPRES . „Ceea ce se intampla in Fasia Gaza nu este un…

- Poliția braziliana a dezvaluit detaliile unui plan de lovitura de stat, pus la cale de fostul președinte Jair Bolsonaro cu puțin timp inainte de ultimele alegeri prezidențiale, in care a fost invins de actualul președinte Luiz Inacio Lula da Silva. Potrivit poliției, complotul a avut drept scop impiedicarea…

- Ploile abundente au afectat statul Rio de Janeiro din Brazilia in weekend. Cel puțin 11 persoane au murit, potrivit serviciului de pompieri.Ploile au inundat strazile, linia de metrou a capitalei și casele oamenilor, potrivit Reuters. De asemenea, mai mulți copaci au fost doborați și s-au…

- Polonia trece printr-o criza institutionala fara precedent odata cu confruntarea deschisa intre presedintele conservator Andrzej Duda si nou premier liberal pro-european Donald Tusk, dupa ce politia a patruns marti seara in palatul prezidential pentru a aresta doi politicieni condamnati penal, iar miercuri…

