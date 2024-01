Tentativă de furt, mascată sub pretextul vânzării de covoare la Câmpia Turzii! Cu toate ca au existat numeroase campanii de prevenire a furturilor din locuințe derulate de Poliția Romana de-a lungul anilor, precum: Hoții sunt creativi, fii preventiv! sau Neglijența – invitație deschisa la furt, și in ultimii ani a existat un numar considerabil de furturi din locuința. Spre exemplu, in 2022, nu mai puțin de 15.373 de cazuri de furt din locuința au fost inregistrate, la nivel național, conform statisticilor IGPR. Hoții, sub pretextul vanzarii de diverse produse (covoare) intra cu ușurința in blocurile unde nu exista interfon, așteptand ocazia perfecta pentru a sustrage diverse… Citeste articolul mai departe pe turdanews.net…

