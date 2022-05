Stiri pe aceeasi tema

- Tribunalul Bucuresti a decis inchiderea procedurii falimentului Rafinariei "Steaua Romana", una dintre cele mai vechi din tara, si a dispus radierea societatii din Registrul Comertului Bucuresti, hotararea nefiind definitiva, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Tribunalul București ar putea stabili, joi, prima decizie in dosarul de mare corupție in care este judecat fostul vicepremier al Romaniei, Sevil Shhaideh, pentru felul in care insula Belina și Brațul Pavel au fost trecute de la Apele Romane la Consiliul Județean Teleorman. Fii la curent cu…

- nstanța suprema a amanat pentru 28 februarie stabilirea primei decizii in dosarul de mare corupție privind presupuse mite de milioane de euro date de oficiali ai companiei austriece Swietelski fostului ministru al Finanțelor, Sebastian Vladescu și altor oficiali romani, pentru deblocarea unor plați.…

- Curtea de Apel București ar putea stabili, joi, decizia definitiva in dosarul complex privind patronii și funcționarii, deja condamnați de Tribunalul București, in dosarul incendiului de la clubul bucureștean Colectiv, cel mai grav din perioada post-decembrista. Fii la curent cu cele mai noi…

- Instanța suprema a amanat pentru 28 februarie stabilirea primei decizii in dosarul de mare corupție privind presupuse mite de milioane de euro date de oficiali ai companiei austriece Swietelski fostului ministru al Finanțelor, Sebastian Vladescu și altor oficiali romani, pentru deblocarea unor plați.…

- Separatiștii sprijiniți de Rusia din estul Ucrainei au acuzat joi forțele guvernamentale ca au deschis focul asupra teritoriului lor. Kievul a respins acuzațiile și spune ca rebelii sunt cei care au tras in soldații ucraineni. Un obuz a lovit o gradinița, iar mai mulți civili au fost raniți.…

- Curtea de Apel București a facut, miercuri, noi audieri in dosarul in care Vanessa Youness, femeia care ar fi spus ca are influența asupra fostului premier Emil Boc a fost condamnata de Tribunalul București, in prima faza, la trei ani de inchisoare cu executare. Fii la curent cu cele mai noi…

- Un complet de trei judecatori de la instanța suprema ar putea pronunța, joi, prima decizie in dosarul ex-secretarului de stat in Ministerul Educației, Mihnea Costoiu, fosta mana dreapta a ex-ministrului Ecaterina Andronescu. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…