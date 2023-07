Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul bulgar Teodor Kabakciev este noul lider la Clasa Gold, dupa a doua zi de offroad in cea de-a 20-a editie a cursei hard enduro Red Bull Romaniacs.Kabakciev l-a detronat pe germanul Manuel Lettenbichler, triplu campion al cursei, aflat la 2 minute si o secunda, in timp ce al treilea este britanicul…

- Tenismanul roman Cezar Cretu, al patrulea favorit, s-a calificat in optimile de finala ale turneului ITF de la Bacau, Trofeul Dedeman & Silva Invest, dotat cu premii totale de 25.000 de dolari, dupa ce l-a invins cu 6-3, 6-0 pe Vasile Antonescu. La dublu, Marius Copil si Bogdan Pavel, favoritii numarul…

- Performanta deosebita a echipei de fotbal Under 19 de la CS Navodari antrenor, Florin Adam , care s calificat in finala Campionatului National In semifinale, formatia din Navodari a trecut de Viitorul Curita judetul Bacau , dupa 2 2 in deplasare in tur si 6 5 dupa loviturile de departajare in mansa…

- Teodora Nedelcu s-a calificat direct in finala sezonului 14 iUmor. Concurenta show-ului de la Antena 1 a reușit sa ii impresioneze pe jurați cu momentul ei de pe scena.Teodora Nedelcu si-a adjudecat titlul de finalist al sezonului 14 iUmor, dupa ce i-a impresionat pe juratii show-ului si a intrat la…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Begu s a calificat, luni, in sferturile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 7.705.780 de euro, dupa ce a invins o pe rusoaica Liudmila Samsonova, cu 6 4, 6 4, conform Agerpres.roIrina Begu 32 ani, 35 WTA a obtinut victoria dupa o…

- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek, numarul unu mondial, s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA 1.000 de la Madrid, dupa ce a invins-o in doua seturi, 6-3, 6-2, pe americanca Bernarda Pera, intr-o partida disputata duminica.Swiatek (21 de ani) a avut nevoie de 75 de minute pentru…

- Belgianul Luca Brecel (28 de ani) a reușit cea mai mare revenire din istoria Campionatului Mondial de Snooker. Condus cu 14-5 de chinezul Si Jiahui (20 de ani), s-a impus, scor 17-15, și s-a calificat in finala. Luca Brecel, al 10-lea jucator al lumii, continua sa scrie istorie. Dupa „remontada” fabuloasa…