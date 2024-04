Stiri pe aceeasi tema

- Otelul Galati a obținut calificarea in finala Cupei Romaniei pentru a doua oara in istorie, dupa ce a invins-o, pe teren propriu, pe Universitatea Cluj, cu scorul de 2-1. Finala din acest an a Cupei Romaniei le va opune pe Corvinul Hunedoara și Oțelul Galați. Dupa ce ieri hunedorenii s-au impus cu scorul…

- Echipa Otelul Galati a invins joi, pe teren propriu, scor 2-1, formatia Universitatea Cluj, in semifinalele Cupei Romaniei. Galatenii s-au calificat pentru a doua oara in istorie in finala competitiei, potrivit news.ro

- Echipa Otelul Galati a invins joi, pe teren propriu, scor 2-1, formatia Universitatea Cluj, in semifinalele Cupei Romaniei. Galatenii s-au calificat pentru a doua oara in istorie in finala competitiei.Otelul a deschis scorul inca din minutul 12, prin Cisse, cu o lovitura de cap.

- S-au efectuat calculele si s-a aflat cati bani a castigat Corvinul Hunedoara, dupa calificarea istorica in finala Cupei Romaniei. Echipa din Liga a 2-a a produs marea surpriza a editiei din acest sezon si si-a trecut in cont si o suma considerabila de bani. Corvinul Hunedoara a eliminat-o pe Voluntari…

- Formatia de liga secunda Corvinul Hunedoara s-a calificat in premiera in finala Cupei Romaniei la fotbal, dupa ce a invins-o pe FC Voluntari cu scorul de 3-1 (1-1), miercuri seara, pe Stadionul „Michael Klein”, in prima semifinala a competitiei.

- Faza sferturilor de finala din Cupa Romaniei ne aduce la Cluj un duel U Cluj - FC Hermannstadt in cursul serii de azi, 3 aprilie, pe Cluj Arena. Inaintea meciului de pe Cluj Arena, cele doua echipe aflate in play-out-ul SuperLigii vin dupa o etapa de campionat in care nu au reușit sa caștige.…

- Corvinul Hunedoara a demolat CFR Cluj și s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei! Trei jucatori din Alba, Lupu, Bradu și Mitran, implicați in meciul istoric Corvinul Hunedoara a demolat CFR Cluj și s-a calificat in semifinalele Cupei Romaniei! Trei jucatori din Alba, Marius Lupu, Antonio Bradu…

- U-Banca Transilvania a obținut calificarea in finala Cupei Romaniei, dupa ce a depașit-o in maniera autoritara pe CSM Constanța. La final, tabela a indicat 92-67 in favoarea baschetbaliștilor clujeni, care se vor duela cu Rapid București in marea finala.Clujenii nu le-au dat prea multe șanse constanțenilor,…