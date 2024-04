Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de liga secunda Corvinul Hunedoara s-a calificat miercuri in finala Cupei Romaniei. Hunedorenii au invins in semifinala pe FC Voluntari cu 3-1. Aceștia vor intalni in finala caștigatoarea celeilalte semifinale dintre Oțelul Galați și Universitatea

- FOTO: Corvinul Hunedoara, calificare istorica in finala Cupei Romaniei | Revelion langa furnale, cu Bradu și Lupu printre protagoniști! Corvinul Hunedoara a reușit un rezultat de senzație, calificandu-se in finala Cupei Romaniei, dupa semifinala de pe „Michael Klein” cu FC Voluntari. S-a declanșat Revelionul…

- In aceasta saptamana sunt programate cele doua meciuri din semifinalele Cupei Romaniei. Pentru un loc in ultimul act al competiției Corvinul Hunedoara se va duela cu FC Voluntari, in timp ce Oțelul va primi replica Universitații Cluj. FC Voluntari, Universitatea Cluj și Oțelul Galați au jucat pana acum…

- S-a aflat cati bani cere Cristiano Bergodi pentru a pleca de la Rapid inaintea derby-ului cu FCSB. Antrenorul italian a fost bagat in sedinta de sefii clubului, Dan Sucu si Victor Angelescu. Este sedinta de urgenta la Rapid, la 12 ore dupa infrangerea cu Sepsi, scor 0-1, din etapa a 4-a a play-off-ului.…

- Formația CSU Suceava va avea o misiune dificila in optimile Cupei Romaniei la handbal masculin, urmand sa se lupte pentru calificarea in faza sferturilor de finala cu Steaua București. Partida se va desfașura pe data de 20 martie, intr-o singura manșa, in sala din Chiajna, acolo unde echipa bucureșteana…

- FCU Craiova – CFR Cluj 1-3 a fost in format LIVE TEXT pe AS.ro. Partida a contat pentru etapa cu numarul 26 a sezonului de Liga 1. Golurile clujenilor au fost marcate de El Kaddouri, Birligea și Muhar. Pentru olteni a marcat Baeten. Dupa acest rezultat, FCU Craiova este pe locul 12 in Liga 1, […] The…

- Coasta de Fildes – Congo 1-0 si Nigeria – Africa de Sud 1-1 (5-3 d.l.d), meciurile din semifinalele Cupei Africii, au fost LIVE VIDEO in AntenaPLAY! Nigeria – Coasta de Fildes este finala Cupei Africii. Meciul pentru trofeu se va disputa duminica, de la ora 22:00, in AntenaPLAY. Finala mica, Africa…

- Programul sferturilor de finala de la Cupa Africii pe Natiuni 2023 este complet dupa ce Africa de Sud a produs surpriza si s-a impus in ultimul meci din faza optimilor de finala cu Maroc, scor 2-0. Cele patru meciuri care vor stabili semifinalistele de la Cupa Africii pe Natiuni 2023 vor avea loc pe…