- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek, numarul unu mondial, s-a calificat in finala turneului WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale in valoare de 2.527.250 de euro, iar duminica va incerca sa castige al cincilea titlu consecutiv din acest sezon, dupa succesele de la Doha, Indian Wells,…

- Jabeur (27 ani), ocupanta locului 10 in clasamentul mondial, este prima reprezentanta a unei natiuni africane care accede in ultimul act al unui turneu de categoria WTA 1.000. Ea a reusit sa le elimine anterior pe campioana olimpica en titre, elvetianca Belinda Bencic, si pe romanca Simona Halep, dubla…

- Poloneza Iga Swiatek (loc 1 WTA, 20 de ani) este in topul caștigurilor intr-un clasament combinat masculin-feminin in 2022. Prestațiile solide și constante ale polonezei au facut-o sa agoniseasca 3.658.233 de dolari, dupa doar 4 luni de joc in circuit. Caștigatoare la Indian Wells, Miami și Stuttgart,…

- Jucatoarea canadiana de tenis Bianca Andreescu s a calificat duminica in optimile de finala ale turneului WTA 1000 de la Madrid, dotat cu premii totale de 6.575.560 de euro, dupa ce a invins o pe americanca Danielle Collins, favorita sase, cu 6 1, 6 1.Bianca Andreescu 111 WTA , de origine romana, va…

- Caramida cu caramida, Simona Halep pregateste al doilea turneu de Grand Slam al anului, Roland Garros-ul (22 mai - 5 iunie), concursul unde a fost de doua ori in finala, in 2014 si 2017, si pe care l-a castigat in 2018. Pe 7 aprilie, a anuntat ca si-a luat un antrenor de clasa, pe cel care a pregatit-o…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (30 ani, 23 WTA) s-a calificat in semifinalele turneului WTA 500 de la Dubai (Emiratele Arabe Unite), competitie in care organizatorii ofera premii in valoare totala de 768.680 de dolari. In sferturi, constanteanca a invins-o, in doua seturi, scor 6-4, 6-3,…

- Simona Halep (30 de ani, 23 WTA) o va intalni pe letona Jelena Ostapenko (24 de ani, 21 WTA) in semifinala turneului de la Dubai. Meciul Halep – Ostapenko va incepe la 15:00 și va fi liveTEXT pe GSP.ro și in direct pe DigiSport 2 Dupa ce a invins-o pe tunisianca Ons Jabeur (27 de ani, 10 WTA) , Halep…

- Jucatoarea constanteana de tenis Simona Halep (23 WTA, 30 de ani) s-a calificat in optimile de finala ale turneului WTA de la Dubai, dupa ce a invins-o, in doua seturi, scor 6-2, 6-4, pe americanca Alison Riske (53 WTA, 31 de ani), intr-o partida contand pentru primul tur. In optimi, Simona halep o…