- Jucatoarea poloneza de tenis Iga Swiatek, liderul mondial, a debutat cu o victorie la turneul WTA 1.000 de la Indian Wells (California), dotat cu premii totale de 9.258.080 de dolari, dupa ce a invins-o vineri in doua seturi, 6-3, 6-0, pe americanca Danielle Collins in turul 2 al competitiei, informeaza…

- Argentinianul Sebastian Baez si chilianul Alejandro Tabilo s-au calificat sambata in finala turneului ATP 250 de la Santiago de Chile, dotat cu premii in valoare totala de 661.585 de dolari.Baez, numarul 21 mondial si al doilea favorit a competitiei, a dispus fara probleme, cu 6-4, 6-2, de…

- Ana Bogdan, cap de serie numarul opt, s-a calificat in finala turneului Transylvania Open, singurul de nivel WTA 250 din Romania, dupa ce a invins-o pe conationala Jaqueline Cristian cu 6-3, 3-6, 6-4, sambata, in BT Arena din Cluj-Napoca. știre in curs de actualizare

- Sorana Cirstea (33 de ani, #26 WTA) a reușit o victorie clara in turul secund al turneului WTA de la Abu Dhabi in fața locului 9 mondial, Maria Sakkari (28 de ani), scor 6-2, 6-1. Sorana a reușit victoria in fața tenismenei din Grecia in doar o ora și 17 minute. Sorana Cirstea se va duela cu Daria Kasatkina…

- Coco Gauff, numarul 4 mondial, s-a calificat pentru prima data in sferturile de finala ale Australian Open, cedand doar trei ghemuri in fata polonezei Magdalena Frech, locul 69 mondial, scor 6-1, 6-2, in 63 de minute. Gauff nu reusise pana in prezent sa depaseasca faza optimilor la Melbourne…

- Tenismanul spaniol Rafael Nadal l-a invins pe australianul Jason Kubler, scor 6-1, 6-2, si s-a calificat in sferturile de finala ale turneului de la Brisbane.Pentru Nadal, care se afla abia la al doilea meci dupa aproape un an de absenta, este primul sfert de finala la un turneu, dupa Wimbledon,…

- Jucatoarea americana de tenis Coco Gauff s-a calificat marti in optimile de finala ale turneului WTA 250 de la Auckland (Noua Zeelanda), unde este cap de serie numarul unu, dupa ce a invins-o pe compatrioata sa Claire Liu cu 6-4, 6-2.Cori Gauff, campioana de anul trecut de la Auckland este locul…

- Sorana Cirstea, locul 26 mondial si favorita 10, va evolua direct in turul doi al turneului de la Brisbane (Australia), cu premii totale de 1.736.763 de dolari, conform news.ro.In turul doi, Cirstea o va intalni pe invingatoarea meciului dintre sportiva ceha Linda Noskova, locul 41 WTA, si o jucatoare…