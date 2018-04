Jucatoarea de tenis Patty Schnyder, in varsta de 39 de ani, va reveni dupa o pauza de sapte ani in echipa de Fed Cup a Elvetiei, pentru meciul cu Romania, care va avea loc in weekend-ul viitor, la Cluj-Napoca, in baraj pentru Grupa Mondiala.



Schnyder, aflata pe locul 149 in clasamentul mondial, a fost nominalizata de capitanul echipei Elvetiei, Heinz Gunthardt, pentru meciul de la Cluj, in conditiile in care Belinda Bencic este accidentata, iar Stefanie Voegele (119 WTA), semifinalista la turneul WTA din Lugano, va lua o pauza.



Lotul Elvetiei le mai cuprinde pe Timea Bacsinszky…