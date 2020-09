Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep, 28 de ani, 2 WTA, a trecut in turul doi de la Roma de Jasmine Paolini, 24 de ani, 99 WTA, scor 6-3, 6-4, și va juca in turul urmator cu ucraineanca Daiana Yastremska, 20 de ani, 29 WTA, informeaza Gazeta Sporturilor.Simona Halep pornește cu un ascendent moral in fața ucrainencei. Marți,…

- Tanarul jucator roman de tenis Stefan Palosi (20 ani), aflat pe locul 996 in ierarhia mondiala, s-a calificat, marti, in optimile turneului ITF la Curtea de Arges, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari, dupa ce l-a invins cu un sec 6-1, 6-2 pe francezul Dan Added (21 ani, 382 ATP), principalul…

- Tenismanul roman Cezar Cretu s-a calificat, luni, in optimile de finala ale turneului challenger Concord Iasi Open, dotat cu premii totale de 88.520 euro, dupa ce a dispus de japonezul Hiroki Moriya cu 2-6, 6-3, 6-4. Pentru Cretu (19 ani, 1.105 ATP) aceasta a fost prima victorie la nivelul challenger,…

- Tenismanul roman Filip Cristian Jianu s-a calificat, vineri, in semifinalele turneului ITF de la Bucuresti, Ioana Cup, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari si organizat de Tenis Club Herastrau. Jianu, al cincilea favorit, s-a impus in fata francezului Dan Added, cap de serie numarul…

- Sapte tenismeni romani, Dragos Dima, Stefan Palosi, Calin Manda, Filip Cristian Jianu, Radu Mihai Papoe, Nicholas David Ionel, Valentin Vanta, s-au calificat in optimile de finala ale turneului ITF de la Bucuresti, Ioana Cup, dotat cu premii totale de 15.000 de dolari si organizat de Tenis Club Herastrau.…

- Echipa de handbal masculin Potaissa Turda s-a calificat sambata, in deplasare, in turul secund al EHF European League (fosta Cupa EHF), dupa ce a invins formatia croata HRK Gorica, scor 32-27 (18-11), in mansa retur din turul I al competitiei, informeaza News.ro.Principalii marcatori pentru…

- Jucatoarea romana de tenis Irina Bara s-a calificat, luni, in runda a treia a turneului WTA 125K de la Praga, dotat cu premii totale de 3.125.000 dolari, in timp ce Laura Ioana Paar si Alexandra Cadantu s-au oprit in turul secund. Irina Bara (25 ani, 161 WTA), cap de serie numarul 10, a castigat lejer,…

- Jucatoarele Monica Niculescu, locul 138 WTA si cap de serie numarul 1, si Jaqueline Cristian, locul 164 WTA si favorita 11, s-au calificat, duminica, in turul doi al turneului de categorie 125k de la Praga, potrivit news.ro.Niculescu a trecut in prima runda de sportiva din Ungaria Panna Udvardy…