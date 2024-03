Tenis în luna lui Marte. Hai Simona! Fiecare meci jucat va fi o revanșa. Fiecare victorie va fi un triumf. Simona a caștigat deja totul. Pentru ea și pentru cei care au crezut in ea. A pierdut insa o mare batalie, dusa in fața celui mai necruțator adversar. Timpul. Singurul care nu poate fi dat inapoi. Pe teren sau in afara lui. Și pentru asta, ceilalți adversari, vazuți sau nevazuți, s-ar cuveni sa plateasca, la randul lor.Jocurile labirintice ale marilor imperii nu pot fi niciodata cunoscute intru totul. Știm asta, cel puțin de la Michel Foucault incoace. Sportul este un astfel de imperiu. TimpulDecizia abrupta luata de ITIA in… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

