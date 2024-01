Stiri pe aceeasi tema

- Fostul numar 1 mondial, Naomi Osaka, a invins-o in doua seturi la Brisbane International pe Tamara Korpatsch. Naomi Osaka, proaspata mamica, fost numar 1 mondial, a ciștigat primul meci dupa revenirea sa pe terenul de tenis, invingind-o pe Tamara Korpatsch in doua seturi, la Brisbane International.…

- Jucatoarea ceha de tenis Petra Kvitova, de doua ori campioana la Wimbledon, a anuntat luni ca este insarcinata si isi intrerupe cariera, cu putin inainte de inceperea turneului de Grand Slam de la Australian Open. „In aceasta prima zi a anului 2024, am vrut sa va urez un an nou fericit si sa va impartasesc…

- Grupa Principala 2 este prima rezolvata la Campionatul Mondial de handbal feminin. Favoritele Franța și Norvegia și-au asigurat calificarea in sferturile de finala. Franțuzoaicele au fost primele care au pașit astazi pe parchet, o victorie lejera in fața Coreei de Sud, scor 32-22. Elevele lui Olivier…

- Compania suceveana Railex este incepand de astazi sponsor al secțiilor de handbal feminin a Liceului cu Program Sportiv Suceava. Primele echipamente de joc au fost deja oferite și vor fi folosite in toate competițiile din sezonul 2023-2024. ”Moș Nicolae a adus un nou partener grupelor de performanța…

- Darren Cahill, fostul antrenor al Simonei Halep, a vorbit despre Jannik Sinner (22 de ani, 4 ATP), proaspat caștigator al Cupei Davis cu Italia. Cahill lucreaza cu Sinner de anul trecut și e cheia din spatele anului fantastic al italianului, care a cucerit recent Cupa Davis și a ajuns in finala Turneului…

- Targoviștencele incep mai puțin bine partida, pierzand primele doua seturi. Acestea revin in joc și pana la urma il caștiga, deși au avut mult de munca in acest duel cu brașovencele! Mai jos, comunicatul clubului: "Victorie dupa o revenire spectaculoasa! Așa cum ne așteptam, CSM Corona Brașov a ridicat…

- Simona Halep, jucatoarea care a primit o suspendare de patru ani pentru dopaj, a pozat alaturi de un ceas Hublot, evaluat la 25.000 de euro. Dupa o colaborare de 7 ani, Halep, fost ambasador al companiei elvețiene, a incheiat contractul cu Hublot. Chiar și așa, aceasta nu a impiedicat-o pe „Simo” sa…

- ​A jucat ultimul meci oficial in luna ianuarie a acestui an, iar pauza de la tenis a ajutat-o sa se relaxeze și sa se bucure de viața. Intr-un interviu pentru Women's Health, Garbine Muguruza a anunțat ca nu ia in considerare in acest moment o revenire in tenis.