- Primele partide din penultimul act al Diviziei A1, feminin și masculin, au avut loc sambata. Se joaca dupa sistemul „cel mai bun din trei partide”. Intrecerile interne de volei se apropie de deznodamantul sezonului, sambata debutand partidele din semifinale. La feminin, cele doua meciuri sunt Rapid…

- Rapid – Volei Alba Blaj, primul meci al semifinalei incinse | Lupta pentru calificare cu legendarul Darko Zakoc Rapid – Volei Alba Blaj, primul meci al semifinalei incinse din Divizia A1 se disputa sambata, 6 aprilie, in direct pe TVR 3. Campioana, lupta pentru calificare cu legendarul Darko Zakoc Volei…

- In sferturi, CSM Constanta a intalnit Rapid Bucuresti, care a mers in Top 4 dupa doua victorii. Echipa masculina de volei CSM Constanta antrenori, Cristian Imhoff si Razvan Parpala a sperat ca, printr o victorie, sa egaleze la general si sa duca in meciul decisiv intalnirea cu Rapid Bucuresti din sferturile…

- CSM Targoviste a castigat Cupa Romaniei la volei feminin, dupa ce a invins-o la mare lupta pe CS Rapid Bucuresti, cu scorul de 3-2 (25-23, 25-18, 24-26, 29-31, 15-11), duminica, 25 februarie 2024, in finala gazduita de Sala Sporturilor din Mioveni.

- VOLEI FEMININ: O finala superba și o regina merituoasa, CSM Targoviște a caștiga trofeul Cupei Romaniei 2024, a fost o finala palpitanta la Mioveni intre CSM Targoviște și Rapid București. Suspansul a fost total, a fost dramatism maxim in 5 seturi extrem de spectaculoase! Mingi de meci salvate, reveniri…

- Campioana CSM Volei Alba-Blaj si vicecampioana CSM Targoviste au obtinut victorii, sambata, in etapa a 17-a a Diviziei A1 la volei feminin. Campioana a dispus de CSM Corona Brasov cu scorul de 3-0 (25-21, 25-17, 25-21), in deplasare. Bogumila Biarda (14 puncte), Jovana Kocic (13) si Isidora…

- CS Dinamo Bucuresti a invins-o pe CSM Constanta cu scorul de 3-0 (25-18, 25-12, 25-21), marti, in deplasare, intr-un meci din etapa a 14-a a Diviziei A1 la volei feminin.Jelena Vulin, cu 21 de puncte, a fost cea mai buna de la invingatoare. Ana Miron a contribuit cu 13 puncte, potrivit Agerpres.…

- Victorie de senzație obținuta, miercuri seara, de CSM Targoviște, in Divizia A1 la volei feminin! Formația dambovițeana s-a comportat excepțional in etapa a 14-a a campionatului și a invins, in deplasare, pe Rapid București, cu scorul de 3-2 (20-25, 20-25, 25-19, 25-21, 16-14), dupa o revenire incredibila…