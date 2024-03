Stiri pe aceeasi tema

- O femeie de 80 de ani, milionara in euro, s-a indragostit de un barbat in varsta de 40 de ani. Acesta a obținut toata averea ei și a intemeiat o relație amoroasa cu menajera femeii. Leonarda Aula, o aristocrata in varsta de 80 de ani, cu reședința in Roma, Italia, a cazut victima unei inșelatorii…

- Un barbat de 38 de ani care fusese condamnat in Italia la 10 ani si 8 luni de inchisoare pentru comiterea infracțiunii de sclavie/subjugare a fost prins, miercuri dimineața, de polițiștii din Dolj. Polițiști din cadrul Serviciului de Investigații Criminale Dolj, cu spijinul luptatorilor din cadrul Serviciului…

- La data de 13 martie 2024, Politia Romana a adus in tara 5 persoane, ce aveau emise pe numele lor mandate de executare a unor pedepse. Potrivit IGPR, a fost adus un barbat, de 40 de ani, domiciliat in Bucuresti, urmarit international pentru savarsirea de infractiuni rutiere. Acesta a fost adus din Italia,…

- Caz de groaza in Italia, unde un barbat si-a ucis sotia si doi fii de 16 si 5 ani. Singura supravietuitoare este fiica de 17 ani, care a fost gasita in stare de soc de politisti, dar care poate fi considerata martorul-cheie al cazului socant. Articolul „Erau stapaniți de Satana”. Un barbat si-a ucis…

- Intr-un caz șocant petrecut in Italia, un barbat și-a ucis cu sange rece familia, lasand in urma un sfarșit tragic pentru soția sa și cei doi fii, in varsta de 16 și 5 ani. Giovanni Barreca, un zidar in varsta de 54 de ani, a comis o tripla crima brutala in localitatea Altavilla Milicia, langa Palermo.

- Politistii de la Postul de politie Cilibia, cu sprijinul politistilor de investigatii criminale de la Inspectoratul de Politie Judetean Buzau, au pus in executare mandatul european de arestare emis de Curtea de Apel Ploiesti pe numele unui barbat de 29 de ani din Cilibia, urmarit la nivel international…

- PRINS…Politistii vasluieni au continuat, la sfarsitul saptamanii trecute, actiunile pe raza localitatilor din centrul si nordul judetului pentru asigurarea fluentei traficului rutier cat si cu scopul depistarii soferilor care, prin nerespectarea regulilor si normelor de circulatie, pot pune in pericol…

- In urma unei intalniri recente a Comisiei Naționale pentru actualizarea salariala, organizata de Ministerul Muncii și Politicilor Sociale, s-a anunțat o actualizare a salariului minim pentru menajere, ingrijitoare și babysitter pentru anul 2024. Aceste ajustari, intrate in vigoare la 1 ianuarie 2024,…