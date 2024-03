Stiri pe aceeasi tema

- Acesta și-a primit diploma de liceu cu mențiune. Un locuitor din statul Carolina de Sud, SUA, și-a primit diploma de liceului la virsta de 106 ani. Despre acest lucru a relatat UPI. Fred Allen Smalls, cunoscut și sub numele de "Bunicul", a fost de in cadrul unei ceremonii la Liceul Georgetown, la care…

- Vineri in jurul orei 03:40, polițiștii SPR 3 Marginea, au oprit pentru control un autoturism care se deplasa pe DN 2E din Horodnic de Sus. Conducatorul auto a fost legitimat in persoana unui barbat de 40 ani, domiciliat in Vicovu de Jos, care a prezentat pentru control documentele personale și cele…

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a discutat cu omologul sau chinez Wang Yi, in marja Conferintei de Securitate de la Munchen, relateaza AFP. Intilnirea survine in cadrul eforturilor Chinei si Statelor Unite de stabilizare a unei relatii tensionate si urmeaza dupa summitul celor doi presedinti…

- Presedintele Joe Biden a castigat sambata detasat si fara surprize primul sau test electoral in cautarea celui de-al al doilea mandat la Casa Alba, in cursul primarelor democrate din Carolina de Sud, potrivit proiectiilor televiziunilor americane, scrie AFP, preluata de Agerpres. Joe Biden, care se…

- Kenneth Smith va fi escortat marți dimineața in „celula morții” din inchisoarea Holman din Alabama, unitatea in care deținuții condamnați la moarte sunt mutați cu doua zile inainte de ziua execuției. Smith a descris intr-un interviu pentru The Guardian situația bizara și unica in care se afla, fiind…

- Acesta marcheaza primul acord comercial pe care Figure l-a semnat de la infiintarea sa in 2022. Desi compania nu a dezvaluit cati roboti va folosi BMW, parteneriatul va incepe cu un numar mic si se va extinde daca obiectivele de performanta vor fi indeplinite, potrivit lui Brett Adcock, director general…

- Presedintele american Joe Biden a declarat sambata ca Statele Unite nu sustin independenta Taiwanului, dupa ce alegatorii taiwanezi au respins China si au acordat partidului de guvernamant un al treilea mandat prezidential, relateaza Reuters. Candidatul prezidential al Partidului Democrat Progresist…

