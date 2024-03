” Tehnica de toaletare a arborilor folosita in premiera pe str. Otelarilor din Sibiu! In termeni de specialitate de numeste «pollarding». Practic, presupune o interventie mai accentuata in coroana arborelui, cu taieri care vor da o anumita forma acesteia – in cazul de fata se va adopta o forma dreptunghiulara”, anunta, duminica, Primaria Sibiu. Institutia precizeaza ca, pentru a realiza aceasta forma geometrica, pe coroana arborilor se va monta un cadru confectionat din bambus, cu rol de sablon, care va ghida formarea coroanei in urmatorii ani. Primaria Sibiu anunta ca tehnica se va aplica celor…