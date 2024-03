Copaci dreptunghiulari în Sibiu. Anunț de ultimă oră al Primăriei Sibienii, dar și cei care vor ajunge prin Sibiu trebuie sa știe ca vor gasi in oraș copaci cu coroane dreptunghiulare. Este un proiect care va demara de luni, 25 martie. Apar copaci dreptunghiulari in Sibiu! Primaria a facut anunțul duminica, pentru a-i pregati pe localnici pentru schimbarile care vor aparea in oraș incepand de luni, 25 martie, de cand va incepe toaletarea copacilor dupa noile reguli. Copaci dreptunghiulari in Sibiu Mai exact, coroanele copacilor din Sibiu vor avea forma dreptunghiulara, fiind o tehnica speciala. Pentru ce a fost aleasa aceasta metoda cel puțin ciudata? Iata și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sibiu a anunțat ca folosește in premiera o tehnica speciala de toaletare a arborilor, care vor avea de acum o forma dreptunghiulara, pentru a fi departe de retelele de utilitati aeriene si fata de fronturile caselor, relateaza News.ro. Anunțul facut pe rețelele de socializare a adunat multe…

- ” Tehnica de toaletare a arborilor folosita in premiera pe str. Otelarilor din Sibiu! In termeni de specialitate de numeste «pollarding». Practic, presupune o interventie mai accentuata in coroana arborelui, cu taieri care vor da o anumita forma acesteia – in cazul de fata se va adopta o forma dreptunghiulara”,…

- Primaria Sibiu va incepe toaletarea copacilor cu o tehnica speciala. Coroana arborilor va avea o forma dreptunghiulara, iar lucrarile vor incepe luni, anunța administrația locala, printr-o postare pe o rețea sociala, conform News.ro.

- Imediat dupa ce, saptamana trecuta, a obținut al treilea mandat de rector al Academiei de Științe Economice (ASE), fiind și singurul candidat, Nicolae Istudor a pregatit impunerea in conducerea instituției a unui personaj extrem de controversat din Romania. Istudor:„Nicu Marcu, cel mai mare specialist…

- Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a primit in aceasta saptamana un sprijin nesperat de la ministrul Finanțelor, Marcel Boloș, la manevra sa politica de trecere cat mai rapida a celor 15 spitale CFR si 22 de ambulatorii catre autoritațile locale. Pe 11 ianuarie 2024, Guvernul…

- Tragedia de la Ferma Dacilor a scos la lumina și altfel de imagini, adica cu șefi din diverse instituții, printre care și cei de la ANAF, care au petrecut in aceasta locație. Una dintre petrecerile de avengura care au avut loc anul trecut la Ferma Dacilor a fost nunta fiicei unei familii de la ANAF.…

- In goana disperata a ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, de a trece spitalele CFR la autoritațile locale, s-a omis un aspect foarte important: cine este secretarul de stat care coordoneaza activitatea acestor spitale. Ministrul Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a pregatit…

- Pana in 1989, oamenii se imparțeau in trei mari categorii: oameni buni, oameni rai și …șoferi. Dupa 1990, exista tot trei mari categorii: oameni buni, oameni rai și …primari. Practic, primarul, ales pe criteriu politic prin votul „boborului”, a ajuns vataful Romaniei. In jurul lui se invarte totul in…