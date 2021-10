Actorii nevaccinați nu mai au voie in Teatru, a decis Directorul Teatrului Național Targu Mureș. El și-a bazat decizia pe hotararea Comitetului Național pentru Situații de Urgența, potrivit careia daca intr-o localitate se depașește rata de 6 imbolnaviri la mia de locuitori, accesul in salile de spectacol, ca și in alte incinte, este permis doar pe baza certificatului de vaccinare. Și cum unii actori refuza sa se vaccineze, conducerea teatrului din Targu Mureș a stabilit ca decizia sa li se aplice și lor. Directorul Teatrului din Targu Mureș, Attila Gasparik, spune ca decizia nu a fost una ușoara.…