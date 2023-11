Stiri pe aceeasi tema

- Festivalul National de Teatru pentru Tineret „Stefan Iordache” se va desfasura in perioada 6 - 9 noiembrie, la Sala Rapsodia din Strada Lipscani, nr. 53. Dedicat tinerilor actori, festivalul propune un program incarcat de concursuri, spectacole de teatru si workshop-uri. Intrarea este gratuita in limita…

- Spectacolul ”Delfini”, regia Adina Lazar, o producție a Teatrului Municipal Baia Mare, a fost selectat in cea de a 33- a ediție a Festivalului Național de Teatru (FNT), care se desfașoara zilele acestea la București. Manifestarea teatrala de amploare va dura 11 zile și va oferi publicului diverse spectacole…

- Teatrul Național „Radu Stanca” Sibiu este prezent cu trei spectacole la cea de-a 33-a ediție a Festivalului Național de Teatru, care se desfașoara la București intre 20 și 30 octombrie 2023. Festivalul Național de Teatru propune un focus asupra Festivalului Internațional de Teatru Sibiu, ajuns anul…

- Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba: Festivalul Național de Folk „Ziua de Maine”, cu sala plina, in ambele seri de spectacole Festivalul Național de Muzica Folk „Ziua de Maine” incepe sambata, 23 septembrie 2023, intr-un nou format. Ediția din acest an se desfașoara, in ambele seri, cu sala plina.…

- Filarmonica Pitești organizeaza vineri, 15 septembrie, de la ora 19.00, la Centrul Multifuncțional, primul recital cameral al noii stagiuni susținut naista Gina Sandu, violonistul Madalin Sandu și pianistul Radu Titi. In program: G.Caccini – Ave Maria, W. Gomez – Ave Maria, A. Dvorak – Humoresque, …

- A doua ediție Sunscreen Film & Arts Festival incepe joi in piața Ovidiu, la ora 20:00, cu un concert aniversar al trupei Sarmalele Reci, urmat de o proiecția comediei moldovenești “Carbon”, transmite Teatrul de Stat Constanța intr-un comunicat de presa. Concertul din din Piața Ovidiu, continua organizatorii,…

- Indragita parada a papusilor-gigant cu care a debutat si s-a incheiat fiecare editie a Festivalului Puppets Occupy Street, va pune si in acest an capat evenimentului, desi initial Teatrul Colibri Craiova anuntase ca, din lipsa de fonduri suficiente, aceasta va avea loc doar la deschidere. Parada Puppets,…