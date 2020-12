Teatrul de Păpuși „Prichindel” vine în întâmpinarea sărbătorilor de iarnă cu daruri alese pentru cei mici „Darurile lui Prichindel” este proiectul nostru de sarbatori care ne dorim sa aduca magie și un plus de bucurie in casele voastre. Daca veți deschide pagina noastra de facebook, incepand cu data de 21 decembrie, veți descoperi ce veți putea primi in dar: spectacole, scenete, povești de iarna, colinde. Și pentru ca ne gandim la voi și la inceput de nou an, sa ne așteptați, tot pe facebook, și cu sorcova, ca sa va uram de tinerețe și de sanatate. Programul il puteți urmari pe site-ul instituției – www.teatrulalba.ro și pe paginile noastre de facebook: https://www.facebook.com/teatruldepapusiprichindelalbaiulia… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

Sursa articol si foto: proalba.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Magia sarbatorilor de iarna a cuprins centrul municipiului Chișinau. Pomul de Craciun și-a aprins luminițele incepand cu 1 decembrie și iși așteapta vizitatorii. Totodata aceștia vor savura fundalul sonor, cu tematica obiceiurilor sarbatorilor de iarna.

- Capitala a imbracat straiele de sarbatoare. In orașul Chișinau se simte deja atmosfera sarbatorilor de iarna, dupa ce in aceasta seara a fost inaugurat pomul de Craciun din Scuarul Catedralei. Evenimentul s-a desfașurat intr-un mod diferit de ceilalți ani, cand eram obișnuiți cu multa lume,…

- Manifestarile cu prilejul Zilei Naționale a Romaniei vor fi restranse din punct de vedere numeric. Pandemia globala a facut ca și autoritațile locale sa ia masuri in acest sens. Primaria Municipiului Iași a renunțat la organizarea paradei militare și a retragerei cu torțe. De asemenea, nu vor fi organizate…

- Ministrul belgian al sanatatii Frank Vandenbroucke a criticat planurile Germaniei de a slabi temporar restrictiile privind contactele sociale in timpul sarbatorilor de Craciun, atentionand ca acest lucru va contribui la raspandirea coronavirusului, informeaza sambata dpa. "Daca exista ceva…

- Tradiționalul Pom de Craciun a fost instalat in centrul Capitalei. In acest an, acesta a fost amplasat in Scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului”, in preajma Porților Sfinte.

- O veste buna pentru producatorii locali, dar și pentru bistrițeni. Targul de Craciun ar putea avea loc și-n aceasta iarna. Se ia in considerare cea mai ”sigura” varianta, dat fiind contextul pandemic. Sarbatorile de iarna din acest an vor fi extrem de diferite, fața de cum suntem obișnuiți. Data fiind…

- Teatrul de Papuși „Prichindel”, in parteneriat cu Centrul de Cultura „Augustin Bena” Alba, va invita la teatru. Nu in sala, din pacate, ci pe paginile noastre de Facebook, in sistem LIVE. Asta inseamna ca actorii noștri vor juca efectiv pe scena pentru voi, cei de acasa, cu aceeași bucurie ca și cand…

- Amanam mereu demararea unui plan de economii, desi acesta poate porni chiar de la maruntis. La propriu. Pentru ca, vorba aceea, pic cu pic se umple oceanul si-ti acopera nevoia financiara. Ziare.com iti explica, in cadrul rubricii "Profu' de bani", cum sa pui deoparte bani pe care sa-i…