Mirajul investițiilor din fonduri europene incepe sa se destrame. Orașele au nevoie de peste 8 miliarde de lei ca sa co-finanțeze proiectele blocate, in caz contrar riscand sa dea toți banii inapoi și sa mai plateasca și despagubiri firmelor implicate. Ministerul Finanțelor cere Guvernului sa aprobe noi imprumuturi primariilor din localitațile care deruleaza astfel de […]