- Jazzy Jo si Zarug au interpretat Edith Piaf, cu celebra melodie "Je ne regrette rien". Cum a aratat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, in a opta ediție a sezonului 17. La finalul momentului, Jazzy Jo și Zarug au inceput sa planga de emoție.

- Ana si Monica Odagiu au interpretat The Baseballs, cu celebrul cover al piesei Umbrella, cantata de Rihanna. Cum a aratat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, in a opta ediție a sezonului 17. Fetelor le place la nebunie piesa și a ieșit un show de excepție. Vezi mai jos…

- Ilona Brezoianu și Florin Ristei au interpretat Gusttavo Lima, cu celebra melodie W. Cum a aratat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, in a șaptea ediție a sezonului 17. Ilona Brezoianu s-a dezlanțuit și a reușit sa cuprinda toata sala și sa amuze pe toata lumea!

- Ana și Monica Odagiu au interpretat Taylor Swift, cu celebra melodie "Shake It Off". Cum a aratat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, in a șaptea ediție a sezonului 17. Cum s-au descurcat la repetiții și ce le-a fost cel mai greu sa invețe.

- Ana si Monica Odagiu au interpretat El Chombo, cu celebra melodie Dame tu Cosita. Cum a aratat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, in a șasea ediție a sezonului 17. Cele doua surori au facut un show incredibil! Prin ce provocari au trecut: "Am plans cand am vazut ce s-a…

- Anisia Gafton si Ionut Rusu au interpretat Boney M., cu celebra melodie Daddy Cool. Cum a aratat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, in a cincea ediție a sezonului 17. Momentul a fost unul senzațional!

- Ana si Monica Odagiu au interpretat-o pe Carmen Chindriș, cu celebra melodie “Ziua-n care tu m-ai sarutat”. Cum a aratat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, in a cincea ediție a sezonului 17. Cum a reacționat cuncurenta Carmen cand și-a vazut colegele pe scena cu melodia…

- Ana si Monica Odagiu au interpretat pe Ricky Martin și Kylie Minogue, cu celebra melodie Livin' La Vida Loca. Cum a aratat transformarea și cum s-au descurcat pe scena Te cunosc de Undeva!, in a patra ediție a sezonului 17. Surorile au umit pe toata lumea cu interpretarea!