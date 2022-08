Stiri pe aceeasi tema

- Adrian Mititelu junior a reacționat pe contul personal de Facebook dupa remiza cu FCSB. ”Ținand cont de faptul ca echipa a avut 5 cartonașe galbene dintre care 4 in plan defensiv aproape tot meciul, egalul este mai mult decat echitabil. Un meci care a aratat ca un adevarat derby cu una din forțele campionatului.…

- U Craiova 1948 a obținut prima victorie a sezonului, chiar impotriva campioanei Romaniei, CFR Cluj. Oltenii s-au impus cu 3-1, iar finanțatorul echipei, Adrian Mititelu, s-a aratat mulțumit de rezultat. Omul de afaceri a asistat la primul meci de la eliberarea din inchisoare, iar rezultatul a fost pe…

- Politehnica din București este, in prezent, universitatea care ofera cei mai mulți ingineri din Romania, respectiv circa 6.000 de absolvenți anual (licența și master), ceea ce reprezinta 19 la suta din totalul absolvenților la nivel național in domeniile tehnologiei informației și comunicațiilor, precum…

- Procurorul General suspendat, Alexandr Stoianoglo, susține ca dosarul privind „dezvaluirea corespondenței din telefonul lui Morari” este unul la comanda, iar procurorul de caz „nu s-a obosit sa ia in considerare plangerile sale și sa-i inmaneze rechizitoriul, așa cum prevede legea”. „Este evident ca…

- UNIC in Romania: Te-ai gandit vreodata cum arata o inmormantare civilizata in secolul 21? at Sursa articolului: UNIC in Romania: Te-ai gandit vreodata cum arata o inmormantare civilizata in secolul 21? Credit autor: Punctul. Source

- Un pompier a fost condamnat la un an de inchisoare cu suspendare, dupa ce a furat telefonul unui tanar de 20 de ani care a murit intr-un accident. Era municipiul Terracina, Italia, era noaptea de 27 august 2013, cand a avut loc un accident grav de circulație. Cinci tineri, implicați in accident erau…

- Din cauza conditiile meteo dificile din acest an, perioada de recoltare a tomatelor s-a decalat cu cel putin 50 zile, motiv pentru care legumicultorii au cerut prelungirea programului. In același timp, mulți se intreaba, insa, daca nu cumva se va intampla ca și in alți ani, cand toata lumea a ieșit…

- Te-ai jucat vreodata „jocuri” Lego? Iata care sunt cele mai bune: Te-ai jucat vreodata „jocuri” Lego? Aproape toata lumea a intalnit aceste „jucarii” cel puțin o data in viața. Iata insa cateva lucruri interesante despre jocurile Lego, pe care s-ar putea sa nu le știi. Cele mai multe dintre seturile…