Stiri pe aceeasi tema

- Romanilor li se strange cureaua in anul ce va urma. Deși s-au batut cu pumnii in piept ca Romania nu va fi afectata de recesiune, se pare ca proiectul de Ordonanța de Urgența a Guvernului arata cu totul altceva: fara angajari la stat, fara remunerație pentru munca suplimentara, doar timp liber drept…

- Zeci de mii de persoane si-au parasit casele din Gaza vineri, dupa ce armata israeliana a avertizat peste un milion de oameni care locuiesc la nord de Wadi Gaza sa se deplaseze spre sud. Inainte de avertisment, peste 400.000 de palestinieni au fost stramutati in interior, arata Biroul Natiunilor Unite…

- Racla cu moastele Sfintei Cuvioase Parascheva a fost scoasa, sambata dimineata, din incinta Catedralei Mitropolitane Iasi, fiind apoi depusa, dupa o scurta procesiune, in baldachinul special amenajat in curtea lacasului de cult. Mii de oameni asteapta deja la rand, autoritatile asteptand cel mai mare…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat ca, in timpul studentiei, a jucat la pacanele. ”Dar nu mai mult de doua ori”, a sustinut liderul social-democrat la Prima TV. Guvernul Ciolacu a adoptat o ordonanta de urgenta prin care aduce noi reglementari in privința industriei pariurilor si…

- Ajutoarele pentru pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei intra la plata si vor ajunge la oameni incepand cu prima jumatate a acestei luni, a anuntat prim-ministrul Marcel Ciolacu. „Profit de ocazie pentru a anunta ca intra la plata ajutoarele pentru pensionarii cu venituri sub 3.000 de lei, banii…

- Te-ai intrebat vreodata ce se intampla in timpul unei plați online la magazinul preferat? Deși pare un proces simplu și rapid care dureaza o secunda, fiecare plata online are nevoie de mai multe componente ca sa funcționeze fara erori.

- Guvernul Ciolacu iși asuma raspunderea in Parlament pe proiectul de lege privind masurile fiscale. ”Va spun cu toata responsabilitatea, de azi s-a terminat cu dubla masura, s-a terminat cu banii facuți ușor din evaziune fiscala. Masurile au fost dezbatute indelung. In ultimele luni am avut un dialog…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat marți, in plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, unde iși angajeaza raspunderea pentru pachetul fiscal, ca prin acest act normativ toata lumea` va plati in funcție de cat caștiga”.„Astazi, se termina cu șmecheria! Astazi, Guvernul pe care il conduc…