Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, are loc un nou termen in dosarul pe care Fundația pentru Apararea Cetațenilor Impotriva Abuzurilor Statului (FACIAS) l-a deschis impotriva Oficiului de Stat pentru Invenții și Marci (OSIM) și Guvernului Romaniei, cu scopul de a determina actualizarea legislației naționale in domeniul proprietații…

- Taxele notariale vor fi mai mari. Ministerul Justiției a emis noul ordin privind taxele notariale pentru anul 2024. Astfel, pentru anumite acte precum procura sau testamentul, romanii vor trebui sa scoata din buzunar o suma mai mare de bani. Ordinul a fost emis la data de 26 ianuarie, cand au fost…

- Onorariile pentru serviciile prestate de notarii publici au fost majorate in conformitate cu un nou Ordin al Ministerului Justiției. Cat costa sa faci o procura in 2024? Incepand cu data de 26 ianuarie, noul Ordin al ministrului Justiției nr. 177/C/2024 a adus cu sine tarife noi pentru diversele acte…

- Reconstrucția Ucrainei ar costa 486 de miliarde de dolari. Banca Mondiala, ONU, Uniunea Europeana si guvernul de la Kiev au publicat o estimare conform careia reconstructia Ucrainei dupa razboi va costa 486 de miliarde de dolari, transmite AFP . Distrugerile provocate de razboiul declansat de Rusia…

- Camera Deputaților a votat, miercuri, 7 februarie, un proiect de lege depus de deputații Oana Murariu, Victor Ilie și Daniel Blaga, care simplifica modalitatea prin care cetațenii pot apela la Oficiul de Stat pentru Invenții și Marci (OSIM). Antreprenorii, oamenii ingenioși și inventivi, companiile…

- Consultarile pentru o lege a salarizarii cat mai echitabila și mai aproape de nevoile angajaților continua la Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale. In acest sens, ministrul Simona Bucura Oprescu s-a intalnit cu reprezentanții autoritaților și instituțiilor publice finanțate integral din fonduri…

- Jumatate dintre mașinile noi, inmatriculate in 2023, sunt electrice sau hibride. Analiza unei platforme de vanzari. Top marci auto Numarul autoturismelor inmatriculate in Romania, in 2023, a crescut cu 3% fața de anul precedent. Din totalul mașinilor noi, jumatate sunt electrificate, arata o analiza…

- CIES Football Observatory, centru elvețian de cercetare specializat in analiza fotbalului pe baza statisticilor, a calculat cat ar costa astazi unii dintre cei mai importanți fotbaliști din lume. Nu mai puțin de 5 jucatori au o valoare estimata de peste 200 de milioane de euro. Analiza CIES se bazeaza…