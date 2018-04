Taxa pe ambalajele reutilizabile va fi sub un leu

Stiri pe aceeasi tema

- Timp de trei zile, prin manifestarile cultural artistice ce vor avea loc cu prilejul Simfoniei Lalelelor, orașul Pitești va fi capitala florilor și a muzicii, fiind vizitat de sute de mii de persoane din țara și strainatate. Ca la orice eveniment care implica un public numeros, vom participa cu doua…

- Valoarea perceputa pentru fiecare deseu de ambalaj reciclabil va fi de sub 1 leu, a declarat, joi, ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, la Europa FM. „Saptamana viitoare va exista forma finala a proiectului privind taxa pe ambalajele reciclabile. O sa vedeti ca valoarea pentru fiecare ambalaj este…

- "Saptamana viitoare va exista forma finala a proiectului privind taxa pe ambalajele reciclabile. O sa vedeti ca valoarea pentru fiecare ambalaj este de sub un leu pe bucata. Important este ca eu, cetatean Gratiela Gavrilescu, pot sa aleg daca dau din proprietatea mea deseul pe care il produc din…

- Valoarea garantiei pe care cetatenii o vor plati la fiecare achizitionare de produs in ambalaj reutilizabil va fi intre 0,5 - 0,6 lei bucata, a afirmat, marti, ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu.

- Sesiunea pentru 2018 a Programelor "Rabla Clasic" si "Rabla Plus" va demara in cel mai scurt timp posibil, speram in maximum doua saptamani, a declarat, joi, ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu.

- "Decizia APMB din 14 februarie a.c., de prelungire a autorizatiei de mediu pentru Iridex, constituie o insulta la adresa acestor oameni si o nesocotire flagranta a cadrului legal care reglementeaza domeniul - Hotararea de Guvern nr. 349/2005. Totodata, Agentia isi ignora propriile constatari privitoare…

- O spune ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, care adauga ca introducerea birului va fi amanata deoarece proiectul de lege nu a fost finalizat. Ministrul spune ca noul act normativ isi propune taxarea masinilor care polueaza, iar studiile necesare nu sunt inca gata. Taxa de mediul a eliminata de…

- Lista miniștrilor din cabinetul Dancila este urmatoarea: Prim-ministru – Vasilica Viorica Dancila Viceprim-ministru, ministrul Dezvoltarii – Paul Stanescu Viceprim-ministru, ministrul Mediului – Gratiela Gavrilescu