Tawny Newsome, Angela Ali din „Space Force”: Steve Carell este un zeu. Este cel mai bun din toate punctele de vedere

- Fiica sa Hope a informat sambata mediilor americane ca tatal sau s-a stins din viata vineri. „Tatal meu a murit linistit aseara la fantastica varsta de 86 de ani. Era in continuare activ, lucra si ne-a facut fericiti pana la sfarsit. L-am iubit mult. Ne va fi dor de el pentru totdeauna”, a anuntat ea…

- Netflix a lansat trailerul și primele imagini din serialul original polonez The Woods. Seria de șase episoade, bazata pe romanul lui Harlan Coben și regizata de Leszek Dawid și Bartosz Konopka, va fi disponibila pe Netflix pe 12 iunie. Setat in doua perioade diferite: anul 2019 și anul 1994, serialul…

- Actorii Lisa Kudrow si Steve Carell sunt protagonistii serialului de comedie „Space Force”, care va fi lansat de Netflix pe 29 mai, informeaza Variety potrivit news.ro.„Space Force” il are in centru pe Mark R. Naird, general si pilot decorat, care visa sa conduca Fortele Aeriene Americane,…

- In cazul in care n-ai auzit pana acum varianta LIVE a piesei care va reprezenta Romania la Eurovision, acum ai ocazia. ROXEN a fost vineri dimineața in matinalul Virgin Radio Romania, la Bogdan, Shurubel și Ionuț, sa ne povesteasca despre Eurovision și sa ne cante „Alcohol You„. Iți dam cateva comentarii…