- Telefonul va ține loc de buletin de identitate. Cand vom trece la portofelul digital Parlamentul European a aprobat un proiect care iși propune sa simplifice accesul la servicii publice și private in intreaga Uniune: portofelul digital. Mai precis, UE vrea sa ne scape de hartii, de cozi, de timp pierdut…

- Alegerile europarlamentare vor avea loc in statele membre ale Uniunii Europene in perioada 6-9 iunie 2024, fiind așteptați la urne peste 370 de milioane de alegatori. In Romania, alegerile pentru Parlamentul European au loc simultan cu cele locale, in 9 iunie.

- Presedintele PPE, Manfred Weber, a declarat marti, la Bucuresti, in conferinta de presa comuna cu presedintele PNL, Nicolae Ciuca, ca Romania trebuie sa puna oameni competenti in Parlamentul European. „Romania va decide pe 9 iunie daca va avea o echipa puternica in Bruxelles sau isi va irosi voturile…

- Premierul Marcel Ciolacu va sta fața in fața cu liderii europeni la evenimentul la care se stabilește programul electoral pentru alegerile europarlamentare și va trebui sa explice de ce social-democrații vor candida alaturi de liberali. Printre liderii importanți cu care va avea ocazia sa stea de vorba…

- Din acest semestru, urmand trend-urile internaționale care aduc din ce in ce mai mulți experți, persoane publice, vedete și artiști la catedra, Școala Naționala de Studii Politice și Administrative iși largește portofoliul de cadre didactice asociate și o aduce in fața studenților la Facultatea de Comunicare…

- Maghiarii din judetul Covasna au mai multa incredere in Guvernul de la Budapesta decat in cel de la Bucuresti sau decat in Uniunea Europeana și sunt multumiti de activitatea depusa de administratiile publice locale si judetene, releva un sondaj de opinie prezentat la Sfantu Gheorghe.Realizat pe un eșantion…

- Parlamentul European a anuntat marti ca a deschis o ancheta asupra Tatjanei Zdanoka, o eurodeputata neafiliata din Letonia, acuzata ca din 2005, la un an dupa ce a ajuns in legislativul european, a inceput sa spioneze pentru Rusia.Politiciana ar fi "aparat in mod deschis" pozitiile Moscovei, scrie…

- Ambiții politice mari. Liderul USR, Catalin Drula, a anuntat, cadrul unei conferinte de presa comune sustinute alaturi de liderii Aliantei Dreapta Unita, Ludovic Orban și Eugen Tomac, ca obiectivul acesteia este sa dea urmatoarea guvernare. „Dreapta Unita este alternativa reala la o guvernare a hotiei…