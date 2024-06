Deutsche Welle: Cum și-au băgat rușii coada în alegerile europarlamentare Rușii vor influențarea alegerilor Adepții teoriilor conspirației incearca sa influențeze alegerile europene prin dezinformare și minciuni. O mare parte din aceste invenții provin de la Moscova, dar multe dintre ele sunt de origine interna, scrie publicația germana Deutsche Welle .Daca ar fi sa dam crezare campaniilor mediatice din mai multe țari europene, Uniunea Europeana vrea sa oblige cetațenii ei sa manance insecte in loc de carne. Afirmația a atins coarda sensibila, mai ales in Italia, unde variante ale acestei idei au fost reluate și afișate pe panouri publicitare in timpul alegerilor europene… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

