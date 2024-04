Stiri pe aceeasi tema

- Basarab Panduru a comentat situația mijlocașului Eduard Radaslavescu (19 ani), schimbat de Gigi Becali in minutul 28 al partidei Farul – FCSB 0-1. Fostul fotbalist este de parere ca jucatorului cumparat de FCSB de la Farul in vara lui 2022 ar trebui sa-i dea de gandit decizia luata de Gigi Becali și…

- La revenirea ca titular, Eduard Radaslavescu (19 ani) a rezistat doar 28 de minute in Farul - FCSB, inlocuit cu Octavian Popescu (21 de ani). A fost imbrațișat și incurajat de coechipieri in drumul catre vestiare. Eduard Radaslavescu a fost pariul lui Gigi Becali pentru meciul de la Ovidiu. Folosit…

- Nicolae Dica (43 de ani), fostul antrenor al celor de la FCSB, este surprins de titularizarea lui Eduard Radaslavescu (19 ani) in meciul cu Farul, din runda secunda a Superligii. Eduard Radaslavescu a caștigat lupta pentru titularizare cu Octavian Popescu. La cererea lui Gigi Becali, a fost trimis in…

- Octavian Popescu nu se afla in cel mai bun moment al carierei, lucru semnalat in mai multe randuri de Gigi Becali. La ultima partida, decarul FCSB-ului a fost scos la pauza și inlocuit cu Eduard Radaslavescu, iar la finalul meciului a fost surprins alaturi de galerie. Chiar daca este departe de forma…

- Gigi Becali (65 de ani) a comentat prestația FCSB-ului din remiza cu U Cluj, 0-0 și a numit jucatorul care nu a fost pe placul sau. Este vorba chiar de Octavian Popescu (21 de ani), cel care a evoluat aseara pentru ca indelinește regula jucatorului U21. Tavi Popescu nu l-a impresionat pe patronul echipei…

- U Cluj - FCSB 0-0. Gigi Becali, patronul roș-albaștrilor, crede ca echipa lui trebuia sa primeasca un penalty. In prima repriza, Tavi Popescu a cazut in careu, insa reluarile nu sunt clare in privința unui posibil contact. Ovidiu Hațegan a lasat jocul sa continue și nu a acordat penalty. Gigi Becali…

- Luis Phelipe (22 de ani) a fost schimbat la pauza meciului FCSB - Farul, scor 1-1. Gigi Becali l-a criticat, dar extrema din Brazilia are deja o varianta posibila in Superliga. Gigi Becali și-a schimbat rapid opinia in legatura cu Luis Phelipe. Dupa remiza cu FCSB, finanțatorul a ieșit public și a…

- Octavian Popescu (21 de ani) și Alexandru Baluța (30 de ani) s-au contrat in minutul 41 al derby-ului FCSB - Farul. Totul a plecat de la o pasa trimisa de Tavi pe un culoar greșit. Prima repriza a derby-ului de pe Arena Naționala a avut un ritm bun. S-a jucat pe contre, dar cei doi portari au prins…