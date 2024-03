Stiri pe aceeasi tema

- Eduard Radaslavescu (19 ani) și Vlad Chiricheș (34 de ani) sunt titulari la FCSB in meciul cu Farul, din runda secunda a play-off-ului Superligii. Postul Paștelui l-a ținut pe Gigi Becali departe de aparițiile publice. In ultima intervenție, imediat dupa victoria 2-1 cu Sepsi, finanțatorul a anunțat…

- FCSB a invins-o pe Sepsi, scor 2-1, in prima runda din play-off-ul Superligii. Gigi Becali, finanțatorul liderului, așteapta revenirea mijlocașului Eduard Radaslavescu (19 ani). FCSB are o singura soluție reala pentru respectarea regulii U21 in acest moment, pe Octavian Popescu. Fundașul stanga Alexandru…

- Octavian Popescu nu se afla in cel mai bun moment al carierei, lucru semnalat in mai multe randuri de Gigi Becali. La ultima partida, decarul FCSB-ului a fost scos la pauza și inlocuit cu Eduard Radaslavescu, iar la finalul meciului a fost surprins alaturi de galerie. Chiar daca este departe de forma…

- U Cluj a remizat la Voluntari, scor 0-0, in ultima runda a sezonului regular, și a ratat dramatic calificarea in play-off-ul Superligii. Farul și Sepsi Sf. Gheorghe au obținut ultimele doua locuri din play-off, la capatul a cinci meciuri pasionante. Cele doua se alatura deja calificatelor FCSB, Rapid,…

- Dupa FCSB - Petrolul 1-0, Gigi Becali a avut u nou discurs dur la adresa FRF, criticand regula U21. FCSB a inceput partida cu Petrolul cu Octavian Popescu pentru regula U21, dar acesta a fost schimbat la pauza de Eduard Radaslavescu. Iar in minutul 57, aceasta s-a accidentat și in locul sau a intrat…

- Eduard Radaslavescu (19 ani) a intrat pe teren la pauza meciului FCSB - Petrolul, dar a ieșit la 12 minute distanța, dupa ce Garutti l-a lovit la glezna in minutul 50 al partidei. Tabela arata 0-0 la pauza meciului dintre FCSB și Petrolul, iar Gigi Becali a simțit ca e momentul potrivit sa schimbe masiv.…

- Mijlocașul central Andrei Pandele (20 de ani) este fotbalistul pe care mizeaza Gigi Becali la FCSB pentru regula U21 dupa Octavian Popescu (21 de ani), aripa stanga, in contextul accidentarii grave suferite de fundașul dreapta Alexandru Pantea (20 de ani). ...

- Eduard Radaslavescu (19 ani) a trecut prin momente grele dupa ce Gigi Becali l-a criticat in termeni duri, in urma evoluției sale din FCSB – Farul, scor 1-1. Daniel Radaslavescu, tatal fotbalistului, a dezvaluit ca a trebuit sa stea de vorba cu fiul sau pana la 3 dimineața dupa partida cu Farul, deoarece…