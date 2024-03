Raul Rusescu (35 de ani), dublu campion alaturi de FCSB, a comentat inlocuirea lui Eduard Radaslavescu (19) dupa numai 28 de minute in meciul dintre Farul și roș-albaștri. Titularizat in mod surprinzator la Ovidiu, Eduard Radaslavescu a rezistat numai 28 de minute pe teren. Neinspirat in puținele acțiuni pe care le-a avut, tanarul mijlocaș cumparat chiar de la Farul a fost inlocuit prematur, cu Octavian Popescu. GALERIE FOTO. ...