Stiri pe aceeasi tema

- Albumul de fotografie "Decembrie '89 in 89 de imagini" de Andrei Pandele a fost lansat sambata la standul Editurii Humanitas de la Targul Gaudeamus. In fotografiile sale autorul a surprins oameni protestand, cordoanele fortelor de ordine, soldati pe tancuri, reusind chiar sa ajunga…

- Mulți artiști de pe scena muzicala internaționala au participat la concursuri de talente inainte de a cunoaște faima mondiala, relateaza cotidianul spaniol El Pais. Este cazul unor nume grele din showbiz-ul internațional, precum Beyonce, Britney Spears, Justin Timberlake și mulții alții. Beyonce - inainte…

- Albumul va impartit in doua, „Sunrise" si „Sunset", si va fi lansat pe 22 noiembrie. Scrisoarea a fost semnat de toti cei patru membri ai trupei, iar destinatarul a crezut, initial, ca este o farsa. „Fake alert", a scris Lena Tayara pe Twitter. Intrebandu-se de ce ar trimite cineva asa ceva, mai multi…

- Fiica cea mare a lui Beyonce, Blue Ivy, a crescut practic sub ochii noștri. Oricat au incercat parinții ei sa o fereasca de paparazzi și sa nu o expuna prea mult in public, pana la urma inevitabilul s-a intamplat. Blue Ivy a devenit unul dintre cei mai cunoscuți copii de pe planeta!

- Cantareața canadiana Celine Dion, deținatoare a doua premii Oscar și a cinci premii Grammy, va susține concertul din București pe Arena Naționala, pe 29 iulie 2020. Biletele pentru recital vor fi puse in vanzare pe 17 octombrie, la ora 10.00, potrivit organizatorilor. Concertul…

- Albumul "Abbey Road" al formației The Beatles este pe punctul de a se plasa din nou pe primul loc in topuri, cu ocazia implinirii a 50 de ani de la lansare, anunța Smart Radio, ce pastreaza un loc pentru grupul britanic in playlist-ul sau, anunța MEDIAFAX.Lansat pe 26 septembrie 1969, "Abbey…

- Tatal celebrei cantarețe Beyonce, Mathew Knoles, a fost diagnosticat cu o forma de cancer la san. Potrivit Daily Mail, Mathew Knoles, in varsta de 67 de ani, a facut dezvaluirea despre boala sa in cadrul emisiunii "Good Morning America", de la postul de televiziune ABC, difuzata miercuri, 2 octombrie…