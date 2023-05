Stiri pe aceeasi tema

- Barbatul din Ilfov care și-a sechestrat fiica mai mult de 24 de ore a fost reținut pentru 30 de zile. El și-a ținut inchisa fetita de cinci ani, intr-o locuinta din Chiajna, eliberand-o dupa negocieri si interventii ale autoritatilor.Barbatul este cercetat pentru infractiuni de lipsire de libertate,…

- Procurorii il acuza de lipsire de libertate, amenințare și violența domestica.Barbatul din comuna Chiajna care a pus pe jar autoritațile prin faptul ca și-a sechestrat fetița in cursul zilei de joi și s-a predat dupa 28 de ore, se numește Marin Burtea, are 42 de ani și lucreaza ca zilier.Conform surselor …

- Tatal din comuna Chiajna care și-a sechestrat fetița de cinci ani, joi seara, a fost reținut de poliție pentru 24 de ore pentru lipsire de libertate, violența in familie și amenințare. Barbatul este cercetat sub aspectul savarșirii infracțiunilor de lipsire de libertate, amenințare și violența in familie.…

- Operațiunea de la Chiajna s-a incheiat dupa aproape 28 de ore. Fetița de 5 ani ținuta ostatica de tatal sau este in afara oricarui pericol și se afla acum in custodia bunicilor. Individul a fost dus la audieri.Potrivit surselor, individul le-ar fi spus polițiștilor ca nu iese din casa pana duminica…

- Ion Șoltoianu a fost plasat in arest preventiv pentru 30 de zile, la solicitarea procurorilor PCCOCS. Procurorii i-au formulat invinuirea dupa ce acesta ar fi pretins prin șantaj de la un fost coleg deținut peste 5.000.000 lei.

- Un barbat de 38 de ani din municipiul Bistrita, banuit de comiterea infractiunilor de violenta in familie si lipsire de libertate in mod ilegal fata de sotie, a fost retinut de catre politisti in urma unor perchezitii, potrivit comunicatului de presa remis joi de Inspectoratul de Politie Judetean Bistrita-Nasaud,…

- Continue reading Un clujean din Apahida a ajuns in arest preventiv pentru trei infracțiuni – lipsire de libertate in mod ilegal, violența in familie și amenințare. Ce poți face daca ești victima violenței domestice at Info real.

- Polițiștii din cadrul Poliției Municipiului Campia Turzii au efectuat astazi percheziții la domiciliului unui barbat de 51 de ani din Campia Turzii, banuit de savarșirea infracțiunilor de lipsire de libertate, violența in familie și furt. „La data de 14 februarie a.c. polițiștii din cadrul Poliției…