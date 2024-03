Stiri pe aceeasi tema

- Dosarul a fost instrumentat de Vasile Abagiu, procuror in cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Structura teritoriala Constanta. In cauza, procurorii anticoruptie au beneficiat de sprijinul ofiterilor de politie din cadrul Garzii de Coasta, Directiei de Operatiuni Speciale si de sprijinul Biroului…

- Instanța s-a pronunțat in cazul interlopului Bebino! Liderul clanului Sportivilor a fost plasat in arest preventiv pentru 30 de zile, dupa ce ieri a fost ridicat de polițiști. Oamenii legii au luat masuri in cazul sau, dupa ce a fost acuzat de infracțiuni foartr grave. Bebino risca mulți ani de inchisoare!…

- Vlad Pascu, tanarul care drogat fiind a lovit mortal cu masina doi tineri si a ranit alti trei, la 2 Mai , in vara anului trecut, ramane in arest preventiv pentru inca 30 de zile. De asemenea, procesul lui trebuia sa inceapa joi, la Judecatoria Mangalia, insa a fost amanat pentru 14 martie.

- Un barbat in varsta de 58 de ani din satul Orașa, județul Bacau, a fost reținut și arestat preventiv pentru 30 de zile dupa savarșirea a cinci furturi din autoturisme in Galați și doua in Bacau. Colaborarea eficienta dintre polițiștii din Galați și Bacau a dus la identificarea și reținerea unui barbat…

- Caz șocant in Caraș Severin! Un tata in varsta de 34 de ani și-a batut fiica in varsta de 2 ani. Pentru fapta sa, barbatul a fost arestat preventiv pentru 30 de zile de Judecatoria Oravita.

- Un barbat de 34 de ani, din comuna Ciclova Romana, a fost arestat preventiv pentru 30 de zile, de Judecatoria Oravita, dupa ce in seara zilei de joi, 4 ianuarie, si-ar fi agresat fizic fiica in varsta de 2 ani, in locuinta acestora, anunta Inspectoratul Judetean de Politie Caras-Severin, potrivit news.ro.Potrivit…

- Dragoste cu nabadai: Un barbat din Vințu de Jos, beat fiind, și-a batut iubita și pe fiica acesteia, in varsta de 19 ani: Agresorul a fost REȚINUT iar tanara a fost transportata la SPITAL Dragoste cu nabadai: Un barbat din Vințu de Jos, beat fiind, și-a batut iubita și pe fiica acesteia, in varsta de…