- In atenția celor care cred ca ordinul de protecție emis de polițiști in cazul unei agresiuni este ”floare la ureche” și se poate incalca fara prea mult stres. Asta a facut și un barbat din Petrova care dupa ce și-a agresat concubina cu care are copii, polițiștii au emis ordin de protecție. Numai ca…

- Pe data de 27 februarie, polițiștii Secției 4 Leordina au intervenit in comuna Petrova in urma unei sesizari primite prin apel la numarul unic de urgența 112. Situația reclamata indica incalcarea ordinului de protecție provizoriu de catre un barbat. Ordinul de protecție provizoriu fusese emis de autoritați…

- Ca urmare a activitaților de cercetare penala efectuate de polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gaești, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Gaești, un barbat de 50 de ani, din Șelaru, a fost reținut pe baza de ordonanța pentru 24 de ore. Din investigațiile efectuate…

- In urma cercetarilor efectuate de polițiștii din cadrul Secției nr. 2 Poliție Rurala Baleni, sub coordonarea unui procuror de la Parchetul de pe langa Judecatoria Targoviște, fața de un barbat, de 48 de ani, banuit de comiterea infracțiunii de violența in familie, a fost dispusa masura reținerii pentru…

- In aceasta saptamana in urma materialului probator administrat, politistii din cadrul Secției de poliție rurala Costești au retinut pentru 24 de ore un barbat in varsta de 29 de ani, din Mihailești, pentru distrugere, violare de domiciliu și incalcarea ordinului de protectie provizoriu emis de polițiști.

- Zilele acestea., in urma materialului probator administrat, politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Smeeni au reținut un barbat de 46 de ani, din Scutelnici, pentru nerespectarea ordinului de protecție emis de instanta. Fata de acesta, in data de 27 decembrie a.c., instanta a emis ordin de protectie…

- Ieri, 28 decembrie a.c., in urma materialului probator administrat, politistii din cadrul Sectiei de politie rurala Costesti au retinut pentru 24 de ore un barbat in varsta de 29 de ani, din Mihailesti, pentru distrugere, violare de domiciliu si incalcarea ordinului de protectie provizoriu emis de politisti.In…