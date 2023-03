Stiri pe aceeasi tema

- Rusia va continua intotdeauna sa fie importanta pentru Europa, a declarat miercuri, 22 martie, ministrul de externe austriac, Alexander Schallenberg, remarcand ca a gandi altfel este iluzoriu, transmite Reuters și Agerpres. Schallenberg a luat apararea Raiffeisen Bank International, a doua cea mai mare…

- Rusia a redus livrarile de gaze catre Europa anul trecut, dupa invazia sa din Ucraina, provocand o criza de aprovizionare cu energie si preturi record. UE a promis ca va renunta la combustibilii fosili din Rusia pana in 2027 si a inlocuit aproximativ doua treimi din gazele rusesti anul trecut. Dar,…

- Tarile Uniunii Europene au amanat votul planificat pentru saptamana viitoare privind interzicerea vanzarilor de automobile noi care emit dioxid de carbon din 2035, ca parte a pachetului „Pregatiti pentru 55”, dupa ce Germania a pus sub semnul intrebarii sprijinul sau pentru aceste reglementari, transmite…

- Presedintele Belarusului, Aleksandr Lukasenko, a declarat luni, 20 februarie, ca a ordonat formarea unui nou corp pentru apararea nationala format din voluntari, astfel incat toata lumea sa stie cum sa „manuiasca armele”, sa fie pregatita sa raspunda la un posibil act de agresiune si sa mentina ordinea…

- Premierul Ungariei, Viktor Orban, a declarat sambata ca Europa este "indirect, in razboi cu Rusia", in conditiile in care mai multe tari europene se angajeaza sa trimita tancuri de lupta pentru a ajuta Ucraina sa lupte impotriva invaziei Moscovei, relateaza Reuters, conform news.ro. Fii la…

- Ucraina se asteapta la o eventuala ofensiva majora din partea Rusiei in jurul datei de 24 februarie, dar Kievul are rezervele necesare pentru a respinge fortele Moscovei, chiar daca noile livrari de armament occidental nu vor efectuate pana atunci, a declarat duminica ministrul ucrainean al apararii…

- Ucraina trebuie sa inlocuiasca avioanele sale de fabricație sovietica, depașite moral și fizic, de diferite tipuri, cu un singur tip de avion de lupta multirol, pentru a-și proteja cerul. F-16 poate deveni un astfel de avion de lupta iar necesarul țarii se ridica la 200 de aeronave, a declarat Iurii…

- Polonia si Lituania vor ca UE sa impuna restrictii asupra sectorului nuclear din Rusia ca parte a noilor sanctiuni contra Moscovei in contextul razboiului din Ucraina, noteaza vineri Reuters . Cele doua tari au propus ca grupul energetic Rosatom si conducerea lui sa fie incluse pe ”lista neagra” a Uniunii…