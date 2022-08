Stiri pe aceeasi tema

- Tarifele de referinta la politele RCA publicate de ASF si calculate de KPMG vin cu cresteri consistente, cele mai notabile fiind la categoria de varsta sub 30 de ani, unde se inregistreaza un avans al tarifului de referinta intre 13% si 23% in august 2022, fața de februarie 2022.Prin urmare, tariful…

- * Gazele s-au scumpit cu aproape 90% in ultimul an, combustibilii cu 41%, iar pretul la ulei a crescut cu 50% Gazele s-au scumpit cel mai mult in ultimul an, in conditiile in care tarifele au fost mai mari cu 89,5% in luna iunie a acestui an fata de iunie 2021, potrivit datelor publicate ieri de Institutul…

- Modificarile aduse asigurarilor RCA au fost publicate in Monitorul Oficial. Politele vor putea fi cumparate direct de la asiguratori, iar formularul pe care soferii implicati intr-un accident trebuie sa-l completeze de mana va putea fi inlocuit cu o aplicatie.