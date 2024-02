Au fost publicate normele de aplicare pentru noua lege a pensiilor. Anunțul Ministerului Muncii Ministerul Muncii a publicat, luni, proiectul de hotarare de Guvern pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor legii privind sistemul public de pensii. Calculul pensiei, dupa noua lege, se va face inmulțind valoarea punctului de referința cu numarul total de puncte acumulate. Punctul de referința a fost stabilit la 81 lei, la intrarea in vigoare a legii, in septembrie 2024. O noutate adusa de noua lege este ca vor fi eliminate indicele de corecție și stagiul complet de cotizare diferit. Aceasta prevedere a fost gandita pentru a corecta inechitațile și pentru a… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

