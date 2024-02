Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, la inceputul ședinței de Guvern, ca Executivul va aproba normele de aplicare ale Legii pensiilor, pe baza carora vor fi recalculate pensiile din sistemul public. Șeful PSD a dat asigurari ca nicio pensie nu va scadea ca efect al noii legi.

- Premierul Marcel Ciolacu anunța marți ca in ședința de Guvern care a inceput la ora 14 vor fi aprobate normele pentru recalcularea pensiilor din sistemul public. Pensiile recalculate vor intra in plata in luna septembrie. „Un alt subiect extrem de important de astazi este despre pensii. Aprobam normele…

- Normele de aplicare a legii pensiilor 2024, legea 360/2023, publicate de Ministerul Muncii. Legea implica RECALCULAREA pensiilor Pensii 2024 | Normele de aplicare a legii pensiilor 2024, la legea 360/2023, privind sistemul public de pensii, publicate de Ministerul Muncii. Legea implica RECALCULAREA…