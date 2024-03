Stiri pe aceeasi tema

- Șeful Guvernului a fost intrebat, intr-o emisiune TV, daca in luna septembrie, sumele care vor rezulta dupa recalcularea pensiilor vor fi date integral sau in transe.„Integral, cu data de 1 septembrie. Sunt si bugetate. S-a facut impactul. Ce ma deranjeaza ca intotdeauna venim din nou sa discutam despre…

- Data de 1 septembrie va fi foarte importanta pentru pensionari pentru ca premierul Marcel Ciolacu a facut un anunț important legat de pensii. Prim-ministrul Marcel Ciolacu a declarat luni seara ca sumele rezultate dupa recalcularea pensiilor vor fi platite integral incepand cu 1 septembrie și sunt deja…

- Executivul a dat unda verde normelor de aplicare a Legii nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, intr-un efort menit sa revizuiasca in profunzime mecanismele de calcul și distribuție a pensiilor in Romania. Aceste norme, aprobate miercuri, sunt parte integranta a proiectului susținut de Guvernul…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, miercuri, ca in sedinta de Guvern vor fi aprobate normele de aplicare ale Legii pensiilor, pe baza carora se recalculeaza pensiile din sistemul public, el aratand ca un element fundamental este ca nicio pensie nu scade.

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca in sedinta de Guvern de miercuri se vor discuta, in prima lectura, grilele de salarizare construite impreuna cu sindicatele. Șeful Guvernului a punctat și ca Executivul va aproba normele de aplicare a Legii pensiilor, pe baza carora se va face recalcularea.

- Premierul Marcel Ciolacu anunța marți ca in ședința de Guvern care a inceput la ora 14 vor fi aprobate normele pentru recalcularea pensiilor din sistemul public. Pensiile recalculate vor intra in plata in luna septembrie. „Un alt subiect extrem de important de astazi este despre pensii. Aprobam normele…