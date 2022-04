Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Medicina, Farmacie, Științe și Tehnologie „George Emil Palade" din Targu Mureș, in parteneriat cu Asociația Medicilor Infecționiști Mureș, organizeaza cea de a 6-a ediție a conferinței naționale cu participare internaționala „Managementul Pacientului Critic in Patologia Infecțioasa",…

- Dupa doi ani de activitate online din cauza pandemiei, a XI-a ediție a Marșului pentru viața s-a desfașurat in format fizic la Targu Mureș. Evenimentul, care se desfașoara in peste 140 de orașe din Romania și 170 de localitați din Republica Moldova, are drept scop schimbarea și imbunatațirea legilor…

- Romania va co-organiza, la 5 aprilie, in Berlin, alaturi de Germania si Franta, o conferinta internationala menita a stimula sprijinul international pentru Republica Moldova, a anuntat Ministerul Afacerilor Externe intr-un comunicat transmis luni. Conferinta, care va fi co-prezidata de ministrii de…

- O conferinta internationala a donatorilor pentru a ajuta Republica Moldova sa faca fata afluxului de refugiati ucraineni se va desfasura pe 5 aprilie la Berlin, fiind organizata de Germania, Franta si Romania. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Potrivit informațiilor oferite de catre reprezentanții Clubului Sportiv Municipal (CSM) Targu Mureș, Nagy Tamas, jucatorul echipei de futsal CSM Targu Mures va juca in fata propriilor suporteri in turneul de calificare la Campionatul European U19 de futsal, care va avea loc in perioada 16-18 martie,…

- Marșul pentru viața 2022: a XI-a ediție la Targu Mureș, a XII-a ediție la nivel național. Legislație. Demografie. Știința și etica. Statistici. Luna martie-luna pentru viața. In peste 140 de orașe din Romania și 170 de localitați din Republica Moldova se organizeaza, in strada, anul acesta, Marșul pentru…

- Toți refugiații care intra in Romania pe la punctele de frontiera cu Ucraina sau tranzitand Republica Moldova pot circula gratuit cu trenurile CFR Calatori. Anunțul a fost facut azi, de ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu. El a precizat ca pe principalele relații din regiuni, precum Maramureș…

- Asociația Samaritenilor din Romania a organizat sambata, 26 februarie, in intervalul orar 14.00 – 16.00, in incinta Cetații Medievale din Targu Mureș, in cadrul unui proiect civico-comunitar, o activitate voluntara de instruire a diferite categorii de persoane. Potrivit informațiilor furnizate de Biroul…