Stiri pe aceeasi tema

- Prefectul județului Mureș, Ciprian Dobre, și Mara Toganel, director al Cabinetului Prefectului județului Mureș, au vizitat marți, 9 aprilie, sediul Editurii EDU din Targu Mureș, companie etalon in furnizarea catre școlile din Romania de manuale școlare și auxiliare, precum și de softuri educaționale."Prin…

- Asistenții personali din municipiul Targu Mureș sunt, deocamdata, singurii din Romania care continua și in aceasta saptamana protestele impotriva Guvernului Romaniei care, prin masurile luate, le-a diminuat considerabil veniturile salariale. Așadar, pe parcursul intregii saptamani, asistenții personali…

- Ministrul Educației din Romania, Ligia Deca, va efectua joi, 28 martie, o vizita de lucru in județul Mureș. "Joi, 28 martie, de la ora 13.30, la Casa de Cultura a Studenților "Mihai Eminescu" din Targu Mureș va avea loc ședința de lucru cu directorii și directorii adjuncți din unitațile școlare din…

- Elise Wilk este un personaj aparte, este redactor șef, profesoara la Universitatea de Arte din Targu Mureș și, cel mai important, unul dintre cei mai jucați dramaturgi romani. In anul 2008 a scris piesa de teatru "S-a intamplat intr-o joi", iar din momentul respectiv textele sale au fost jucate in foarte…

- Targu Mureș este o destinație top in Romania, conform Clubului Presei de Turism – FIJET Romania. Acesta și-a propus sa evidențieze locuri care merita sa fie promovate atat in țara, cat și in strainatate, datorita ofertelor lor diverse in domeniul turismului, atmosferei primitoare, personalitaților locale…

- Primul Centru Comunitate Terapeutica din Romania, Social Med din Targu Mureș, și-a deschis oficial porțile luni, 29 ianuarie, printr-un ceremonial de inaugurare, la care au fost prezente o seama de personalitați de anvergura din lumea medicala, politica, și duhovniceasca deopotriva, spre a cinsti impreuna…

- Poveste tragica, dar cu final fericit, in Romania! Cum a fost gasit un tanar din Mureș, disparut in urma cu noua aniUn barbat de 25 de ani, din Tarnaveni, județul Mureș, pe numele caruia a fost emisa o semnalare de dispariție inca din anul 2015, a fost gasit de jandarmi in municipiul Campulung. Pentru…

- Mica Unire, sau Ziua in care sarbatorim Unirea Principatelor Romane de la 24 ianuarie 1859, a ramas in istoria romanilor drept data la care Romania a facut un pas spre un stat puternic, unit de curaj și indarjire. Ca in fiecare an, și in 2024, Mica Unire a fost sarbatorita miercuri in curtea Inspectoratului…