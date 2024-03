Stiri pe aceeasi tema

- Municipiul Targu Mureș se pregatește sa gazduiasca cel mai prestigios eveniment al dansului sportiv din Romania – Campionatul Național de Dans Sportiv 2024. Intre 2 și 3 martie, orașul va fi centrul atenției pentru peste 1.000 de sportivi din intreaga țara, care se vor aduna la Sala Sporturilor pentru…

- Președintele Partidului Social Democrat, premierul Romaniei Ion-Marcel Ciolacu, a afirmat vineri, 23 februarie, la Targu Mureș, cu prilejul Conferinței de Alegeri a PSD Mureș, ca "nu va exista niciun Ținut Secuiesc, niciodata in Romania." "Unirea" impotriva altor etnii, nerecomandata In discursul sau,…

- Premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, a declarat in aceasta seara la Targu Mureș ca frontierele țarii noastre nu se vor schimba și nici nu va exista un Ținut Secuiesc. Ciolacu a precizat ca anul viitor romanii nu vor mai avea nevoie de vize nici pentru calatoriile in SUA, iar spațiul Schengen se va deschide…

- Primul Centru Comunitate Terapeutica din Romania, Social Med din Targu Mureș, și-a deschis oficial porțile luni, 29 ianuarie, printr-un ceremonial de inaugurare, la care au fost prezente o seama de personalitați de anvergura din lumea medicala, politica, și duhovniceasca deopotriva, spre a cinsti impreuna…

- Echipa masculina de baschet CSM Targu Mureș o are ca adversara, sambata, pe teren propriu, pe CSM Focșani, intr-un meci din cea de-a 13-a etapa a Ligii Naționale, Grupa B. Partida, gazduita de Sala Sporturilor "Simon Ladislau", va incepe la ora 18.00. Inaintea acestui joc, mureșenii ocupa locul III…

- Dansatorul mureșean Rareș Cojoc s-a clasat, impreuna cu perechea sa, Andreea Matei, pe locul 2 in Finala WDSF Grand Slam Standard Adult, competiție inclusa in calendarul Federației Internaționale de Dans Sportiv, care s-a desfașurat duminica, 10 decembrie, in Shanghai (China). In aceeași finala, perechea…

- Unul dintre cei mai buni antrenori de ciclism din Romania, Berekmeri Csongor, a decedat in cursul zilei de duminica, 3 decembrie, la varsta de 71 de ani, la Targu Mureș. Tragica veste a fost data de catre jurnalistul sportiv Aurel Rațiu, care a publicat urmatorul text pe pagina sa de Facebook: "Știam…