Stiri pe aceeasi tema

- Cu ocazia Zilei Dezrobirii Romilor in Romania, celebrata anual la data de 20 februarie, Renew Europe, in parteneriat cu Asociația Mișcarea Romilor Unita Mureș, a organizat un eveniment dedicat importanței acestui eveniment istoric in lupta pentru egalitate și dreptate etnica a romilor din Romania. „S-a…

- Battle On Snow este cel mai mare eveniment de schi de snowboard și schi freestyle din Romania. Concursul de mai multe zile, cu atmosfera de festival, este organizat in fiecare an la Harghita Madaraș. Perioada de desfașurare: 22-24 martie 2024. Sursa: Visit Harghita Battle On Snow, cel mai mare eveniment…

- SmartFest este un eveniment consacrat la nivel național, dedicat conștientizarii insușirilor profunde ale omului, la care participa invitați de anvergura din Romania. Spre bucuria mureșenilor, echipa SmartFest va organiza sambata, 9 martie, un eveniment intitulat „Weekend SMArt", care va avea loc la…

- Luni a debutat in Sala Sporturilor din București o noua ediție a Campionatului European de Lupte. Cei mai buni sportivi din Europa se bat in Capitala pentru aurul continental. La puternica intrecere continentala participa și o sportiva din județul Dambovița. In aceste zile, la Europenele de lupte libere,…

- In contextul unei intruniri naționale organizate cu ocazia dezbaterii conceptelor legate de proiectul Eco-Cartier, caștigat de Municipiul Targu Mureș prin participarea la Concursul de bune practici privind orașele durabile, pentru autoritațile locale din Romania, conducerea orașului a organizat luni,…

- Dr. Ramona Constantinescu, medic specialist neurolog in cadrul unei policlinici din Capitala, a explicat ca sistemul de sanatate din Romania se bazeaza pe medicii din spitale, pe medicii de familie si pe cei din ambulatoriile de specialitate si a precizat ca nu este suficient ceea ce s-a obtinut in…

- In perioada 13-14 februarie la Predeal s-au desfașurat doua importante competiții din calendarul intern al Federației Romane de Orientare: Campionatul Național de Orientare pe Schiuri in proba de stafeta mixta și Cupa Romaniei. La start s-au aliniat majoritatea cluburilor de profil din Romania. Eforturile…

- Alianta pentru Unirea Romanilor (AUR) anunta organizarea unui Congres extraordinar, pe data de 2 decembrie, la Alba Iulia, prilej cu care vor fi discutate elemente organizatorice si strategia pentru anul electoral 2024. „Pe 2 Decembrie, de la ora 9.00, va avea loc Congresul Extraordinar AUR. Acesta…