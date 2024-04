Stiri pe aceeasi tema

- Ești in cautarea unei tipografii de cea mai buna calitate? Daca da, atunci Cetatea de Scaun este tot ceea ce ai nevoie! Tipografia Cetatea de Scaun acopera toate nevoile tale de tiparire. Beneficiind de cele mai recente echipamente digitale, tipografia ofera tiparire de excepție. De la hartie la carton,…

- O noua zona pe care nu s-a intervenit ani intregi a fost transformata in cadrul proiectelor derulate de administrația municipala de la Targoviște! Este vorba despre zona din proximitatea Camerei de Comerț, Industrie și Agricultura Dambovița, de pe Calea Campulung, zona complet refacuta dupa ce și strada,…

- Incepand de luni, 1 aprilie, micuții care vin la recuperare medicala in Spitalul de Pediatrie Pitești pot beneficia si de hidrokinetoterapie. „Avem cea mai moderna baza de tratament din țara și un bazin la cele mai inalte standarde! Sunt mandru ca am contribuit la realizarea lui, de la concepție pana…

- Ministrul Apararii Naționale, Angel Tilvar, spune ca avioanele F-16 vor avea parte de mentenanța in Romania, la cele mai inalte standarde. „Avioanele F-16 vor avea parte de mentenanța la cele mai inalte standarde, in Romania. Industria de aparare este extrem de importanta pentru Ministerul Apararii…

- MAURENI – Investițiile in infrastructura rutiera și cea de apa sunt acompaniate de cele educaționale, toate deja in stadiul de șantier de lucrari! Vorbim despre o noua sala de sport de 102 locuri, de o creșa medie, de 70 de locuri, de parcul central modern din Șoșdea, de o gradinița noua in Maureni,…

- Beltrame din Italia a platit in urma cu doi ani 38,3 milioane de euro plus TVA pentru achiziția combinatului de la Targoviște. Atunci a promis investiții uriașe. Italienii de la Beltrame au preluat in urma cu doi ani Combinatul de oțeluri speciale de la Targoviște prilej cu care au promis investiții…

- STG Decor ofera servicii complete in amenajarea terenurilor, cailor de acces și spațiilor verzi, cu accent pe modernizarea locurilor de joaca. Ofera soluții creative și durabile, transformand mediul inconjurator in spații funcționale și estetice. Urmariți AICI pentru a descoperi proiecte inspiraționale…

- Creșa nr. 2 din Targoviște este gata! Un alt obiectiv finalizat, o noua creșa modernizata, reabilitata, extinsa și dotata in municipiul reședința de județ! Prin aceasta investiție, s-a realizat atat extinderea imobilului existent (cladirea destinata creșei) cu un corp nou, cu o suprafața dubla in comparație…