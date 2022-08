Stiri pe aceeasi tema

- Peste 3.500 locuri de munca au fost oferite prin Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Braila in primul semestru al anului, potrivit datelor furnizate de institutie. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna a anunțat ca la data de 27 iulie a.c. are in evidența un numar de 381 locuri de munca vacante, (conform tabel atașat), pe care le pune la dispoziția persoanelor care sunt in cautarea unui loc de munca. LOCURI DE MUNCA VACANTE 27.07.2022…

- Un numar de 250 locuri de munca vacante sunt puse la dispoziția persoanelor care sunt in cautarea unui loc de munca, de catre Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna, conform tabel atașat: Articolul In evidențele AJOFM Covasna sunt 250 locuri de munca vacante apare prima…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna pune la dispoziția persoanelor care sunt in cautarea unui loc de munca un numar de 334 locuri de munca vacante, conform tabel atașat: PENTRU INFORMAȚII, MEDIERE ȘI REPARTIȚII, va rugam sa sunați la numarul de telefon 0267312157,…

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca (AJOFM) Covasna informeaza absolventii instituțiilor de invațamant din promotia 2022 ca sunt asteptati (voluntar) sa se inregistreze in evidentele institutiei pentru a beneficia de toate serviciile gratuite, in scopul integrarii acestora pe piata fortei…

- Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca, amintește obligația absolvenților de a se inregistra in evidențele instituției pentru a putea beneficia de serviciile gratuite prevazute in legislația din domeniul de activitate, in scopul integrarii pe piața forței de munca. Inregistrarea ca persoana…

- Un numar de 466 locuri de munca vacante sunt puse la dispoziția persoanelor care sunt in cautarea unui loc de munca, de catre Agenția Județeana pentru Ocuparea Forței de Munca (AJOFM) Covasna, conform tabel atașat: PENTRU INFORMAȚII, MEDIERE ȘI REPARTIȚII, Va rugam sa sunați la numarul de telefon …

- Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Bistrita - Nasaud implementeaza proiectul destinat modernizarii Serviciului Public de Ocupare (SPO). Prin Managementul de caz - Proces de incluziune pe piata muncii, cofinantat din Fondul Social European (FSE) prin Programul Operational C ...