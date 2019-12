Stiri pe aceeasi tema

- Casuta Happy Foto Photobooth a fost alaturi de jucatorii si antrenorii de la BC Athletic la meciul de campionat cu CSM Targu Jiu, castigat la limita de constanteni, 68-67, iar sesiunea foto cu echipa de la finalul meciului a fost una cu zambetul pe buze pentru toata lumea. „S-au strans zeci de jucarii…

- Unpachet cu dulciuri expirate au primit zeci de copii din parteaPrimariei Chiajna, la festivitațile organizate de Craciun.Etichetele originale erau acoperite de altele, cu data modificata,fara insa ca pachetele sa fi fost desigilate.Descoperirea a fost facuta de parinți, insa dupa ce micuții mancasera…

- Este eleva in clasa a V-a, iubeste lectura, vrea sa ne fie colega peste ani, iar astazi i s-a indeplinit cea mai arzatoare dorinta. Sa o intalneasca pe Sonia Simionov. Sonia i-a pregatit o surpriza Dariei. S-au intalnit in locul unde magia prinde viata: la Targul de Craciun din Capitala, in luna cadourilor.

- Primii brazi de Craciun au aparut in pietele din Slatina, insa cumparatorii nu se inghesuie, oricat de mult i-ar atrage marfa. Comerciantii au inceput sa primeasca avans, pentru a se asigura ca nu raman cu brazii nevanduti.

- Se surpa asfaltul in sectorul Buiucani al Capitalei. O portiune din strada Cornului a devenit un adevarat pericol pentru conducatorii auto. Imaginile au fost trimise redactiei PUBLIKA.MD de catre un martor ocular.

- Brazi de Craciun de inchiriat! In Lituania, cei care, din grija fața de mediu, nu vor un brad natural de unica folosința, dar nici unul artificial, pot sa-și inchirieze un pom. Dupa returnare, bradul e replantat.

- Biro Melinda, artist plastic din Sfantu Gheorghe, organizeaza ateliere de pictura și decorațiuni pentru Craciun, in municipiu și in comuna Sita Buzaului. Atelierul se adreseaza parinților, care sunt invitați sa participe impreuna cu copiii, și tuturor iubitorilor de frumos, care, astfel, vor avea ocazia…

- In capitala s-a tras cu arma de dimineața. O persoana necunoscuta a impușcat cu o arma pneumatica in geamul unui troileibuz de pe ruta 22, la intersectia strazilor Ion Creanga cu Eugen Coca din sectorul Buiucani al Capitalei, scrie publika.md .