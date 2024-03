Vânzările de flori de 8 Martie, modeste față de alți ani. Prețul, primează In acest an, vanzarile de flori sunt modeste de 8 Martie, Ziua Femeii, deși prețurile nu au crescut, susțin comercianții din piețe. Oferta este generoasa, dar cumparatorii iși dramuiesc cu atenție finanțele. Cu o zi inainte de 8 Martie, Ziua Internaționala a Femeii, in Piața Moghioroș era liniște, doar cațiva bucureșteni rataciți cumparau flori, iar in general, la ghivece, pana și mușcate agațatoare la 50 de lei bucata. Zambilele sunt ca intotdeauna vedetele, la prețuri care variaza de la 7 lei și pana undeva la 12 lei bucata, dar mai puteți alege și garofița de gradina – 4 lei/firul, lalele –… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

